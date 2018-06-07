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بالوثيقة.. الحجز على اموال محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم

وثيقة صادرة من رئاسة استئناف محكمة كركوك الاتحادية تتضمن حجز اموال محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.

وجاء في الوثيقة انه “تنفيذاً لقرار المحكمة في الـ22 من ايار الماضي، والتي صدر فيها القبض على المتهم الهارب نجم الدين عمر كريم وفق احكام ٣١٦ من قانون العقوبات العراقي، ولتعذر القبض عليه من قبل هيئة النزاهة في كركوك، تقرروضع الحجز على الاموال المنقولة والغير المنقولة، باستثناء ما لا يجوز حجزه قانوناً”.
  • وصوت مجلس النواب، في 14 ايلول 2017، على اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه، فيما صدرت مذكرة قبض بحقه.
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