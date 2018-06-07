برلماني مسيحي يكشف آخر مستجدات مشروع الكوتا في كوردستان

كشف عضو برلمان كوردستان عن قائمة أبناء النهرين سرود سليم المقدسي، اليوم الاربعاء، عن استكمال كل الإجراءات الإدارية اللازمة لتقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات في الإقليم والمتمثلة باستحصال العدد القانوني من تواقيع البرلمانيين اللازمة لتقديم أي مشروع قانون، ومن ثم تحويله من قبل رئاسة البرلمان إلى شؤون البرلمان لوضعه على لائحة برنامج العمل للجلسة القادمة لإجراء القراءة الأولى عليه.

وقال المقدسي ان “هذا المشروع يأتي بهدف صيانة المقاعد المخصصة لقوائم الكوتا وعدم فسح المجال للأحزاب الكبيرة للاستحواذ عليها”.

واضاف ان مسودة المشروع تضمنت إضافة فقرة تتمثل بانتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبين من المكونات، وعلى المفوضية القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة وعبر توفير صناديق خاصة وسجل خاص لناخبي المكونات، إضافة إلى عدم احتساب الأصوات التي تحصل عليها قوائم الكوتا من التصويت الخاص”.

وأكد المقدسي إنه “سيتم العمل على اتخاذ إجراءات أخرى بهدف التسريع في القراءة الثانية للمشروع بعد أن يتم إجراء القراءة الأولى له”.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في إقليم كوردستان قد طالبت برلمان الإقليم تعديل فقرة “الكوتا” لقانون انتخابات الإقليم.

يشار الى ان رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اعلن في الثامن من شهر أيار الماضي عن تحديد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في الثلاثين من شهر أيلول من العام الحالي.