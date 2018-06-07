بعد 27 عاما.. تصدير اول شحنة نفطية عبر الناقلات العراقية

اعلنت وزارة النفط عن المباشرة بتحميل وتصدير اول شحنة من النفط الخام عبر المؤانئ الجنوبية بعد توقف دام قرابة 3عقود.

وقال مدير عام الشركة حسين علاوي ان هذه الخطوة التي تاتي بتوجيه لاستعادة نشاط شركة الناقلات العراقية في نقل الخام والمشتقات النفطية الى كافة ارجاء العالم، وان الشركة تخطط لبناء إسطول متكامل من الناقلات العملاقة يعيد امجاد الشركة كناقل وطني.

واضاف علاوي ان الشركة أبرمت عددا من اتفاقات التعاون مع الشركة العربية للنقل البحري في خطوة للبناء المرحلي لهذا القطاع الذي توقف نشاطه منذ عام 1991 وتشمل النقل والتعاون المشترك واعداد وتدريب الكوادر الوطنية وبواقع 100 متدرب سنويا بهدف إدارة أسطول الناقلات للفترة المقبلة.

من جهته قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن حمولة هذه الشحنة تبلغ مليوني برميل وستقوم شركة الناقلات بتحميلها ونقلها الى الولايات المتحدة لصالح احدى الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط ، مؤكدا حصول شركة الناقلات مؤخرا على شهادات الجودة (الآيزو) وهي خطوة مهمة من الوزارة بتنشيط هذه الشركة وتحويلها من شركة خاسرة الى شركة رابحة عبر تفعيل نشاط نقل المشتقات النفطية والنفط الخام .