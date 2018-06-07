تحالف الصدر قلق بعد اقرار تعديل قانون الانتخابات.. للقضاء القرار النهائي

ابدى تحالف سائرون المدعوم من الصدر، اليوم الأربعاء، قلقه من تعقد المشهد السياسي بعد إقرار البرلمان قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

وقال الأمين العام لحزب التجمع الجمهوري العراقي، والقيادي في تحالف سائرون حاتم محمود حطاب، في تصريحات صحفية، ان “‏تحالف سائرون قلق من تعقد المشهد السياسي بعد قرارات البرلمان الأخيرة”.

وأضاف حطاب، ان “المحكمة الاتحادية لها القرار النهائي بشأن نتائج الانتخابات”.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، اليوم الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.

وكان مجلس النواب قد صوت، أيضا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.

وكان مجلس الوزراء، قد صادق، امس الثلاثاء (5 من حزيران 2018)، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير.