حراك الجيل الجديد يرحب بتعديل قانون الانتخابات التشريعية

رحب حراك الجيل الجديد، الاربعاء، بتعديل قانون الانتخابات والزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق والغاء نتائج الخارج لجميع المحافظات وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية وانتخابات التصويت الخاص، واصفا التعديل بالخطوة التأريخية لمجلس النواب العراقي.

وقال المتحدث باسم الحراك، كاظم فاروق، في تصريح له اليوم 6 حزيران 2018، ان “اليوم كان تاريخيا للعملية الديمقراطية والعمل البرلماني بالعراق، وبهذه المناسبة نبارك لمواطني اقليم كوردستان والعراق، ونثمن عاليا الجهات التي عملت على المستوى الخارجي والداخلي لترجمة الضغوط الانتخابية.

واضاف، ان “حراك الجيل الجديد ينتظر الخطوات العملية لارجاع ملف اصوات المواطنين المسروقة وابراز الوجه الحقيقي للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني وجميع القوى التي ساهمت بتشويه ارادة المواطنين عن طريق التزوير في اقرب وقت ممكن”.

واوضح، ان “من واجب الجميع العمل من اجل ايجاد الاصوات الحقيقية في صناديق الاقتراع وتنفيذ تعديل قانون الانتخابات والمحافظة على حقوق المصوتين”.

الجدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد صوت في الجلسة الاستثنائية المنعقدة برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري ،اليوم الاربعاء، وبحضور 173 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

ا.ح