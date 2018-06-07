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سعدون جابر يكشف سراً عن حقبة حرب الخليج الثانية

كشف المطرب العراقي سعدون جابر عن قيام النظام السابق بإجباره على تأدية أغنية “شعبنا العربي” خلال حرب الخليج الثانية والتي كانت سبباً في مقاطعته فنياً من السعودية لثلاثة عقود.

وقال جابر خلال مقابلة تلفزيونية إن إحدى الحلقات القريبة من صدام حسين استدعته، وعرضوا عليه أغنية مليئة بالشتائم ضد ملك السعودية الراحل فهد بن عبد العزيز، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وملك الكويت الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح، ولكنه رفض لأنها “لغة شارع ولا يصح أن يقدم هذا الفن”.

وفي النهاية اجبر سعدون على غناء الاغنية لتهديده بسجنه في سجن ابو غريب في بغداد عن طريق عناصر النظام السابق.

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