شرطة النجف تصدر توضيحا بشأن انفجارات المحافظة

نفت شرطة محافظة النجف، الخميس، حدوث انفجار في المدينة، مؤكدة وقوع حريق بسبب انفجار كرفانات عتاد خلف المقبرة.

وذكر اعلام شرطة المحافظة في بيان، ان “الحادث الذي حصل الان هو احتراق كرفانات تابعة للحشد الشعبي تحتوي على عتاد خلف المقبرة وصافي صفا”، مؤكدة أن “المدينة آمنة ومستقرة”.

واضاف، أن “مديرية الدفاع المدني تقوم باخماد النار ولم تسجل أي إصابات بشرية”، داعيا “جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى عدم تناقل الاشاعات”.

وكان مصدر محلي افاد، ليل الأربعاء، بانفجار مخزن للعتاد، في منطقة النجف، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال المصدر في حديث ، إن “مستودع اعتدة تابع لفرقة الامام علي القتالية، يقع في بحر النجف، انفجر”.

وأضاف، أن “التفجير لم يسفر عن وقوع ضحاياً، واقتصر على تسجيل خسائر مادية فقط”.

يشار الى أن مركز الاعلام الأمني، كان قد أعلن، في وقت سابق، عن انفجار كدس للعتاد شرقي العاصمة بغداد. وذكر المركز في بيان مقتضب له، أن “‏‏كدساً للعتاد انفجر في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد”، لافتاً إلى أن “القوات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته”.