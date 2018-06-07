صدور مذكرة إلقاء قبض بحق نجم الدين كريم

أصدرت محكمة استئناف كركوك، بتاريخ 23-5-2018، مذكرة القاء قبض بحق محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم.

وبحسب الوثيقة اليوم الأربعاء، فأن “المذكرة صدرت وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي”.

وجاء في الوثيقة، انه “لتعذر القبض عليه من قبل هيئة النزاهة في كركوك، واستناداً لأحكام المادة 121 الأصولية تقرر وضع اشارة الحجز على أمواله المنقولة والغير منقولة بإستثناء ما لا يجوز حجزه قانوناً”.

وكانت محكمة عراقية، قد اصدرت في وقت سابق مذكرة القاء قبض بحق رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار طالباني، بقضايا نزاهة ايضا.