..ضرب الاخوه الصغار لبعض…….

لازم تثبت إن لكل طفل لديك مميزاته وليس واحد منهم دون الأخر الأغلى أوالشخص الواعى والناصح،ولا يمثل الطفل أنه الراجل الذى لا يتنازل عن حقوقه ويدمر -أخوته،-ويحطم نفسه فيما بعد بعدم قدرته للتعامل مع الناس

قم بحل مشاكل أطفالك بين بعضهم،ولا تقول لنفسك هما عيال بيضربوا بعض وبعدين يتصالحوا فى ثوانى،الإهمال فى ردعهم من البدايه يجعل المشاكل بينهم تتفاقم،ويكبر الأطفال وهما بيأكلوا فى بعض ضرب وإهانه ولا يستخدم الطفل عقله فى حل مشاكله بل يلجأ دائما للعنف الذى يدمره فى مستقبل حياته،ولا تستطيع الأم ولا يستطيع الأب ردعهم بعد ذلك،مثلا الأم تشاهد الواقعه المفروض حين يبدأ العراك بين الأطفال تتدخل حتى لا يفقد طفل منهم أحد عينيه أو تكسرأحد أسنانه أو يضرب أخيه أو أخته فيحدث جرح ما بالغ يضر بإحدى كليتيه أو يسبب له أى مرض عضوى،أو يكسر ذراع أخيه وهذه أشياء حدثت بالفعل فى إحدى الأسر بحجه يترك الأطفال تلعب من حقهم اللعب وليس أن يقوم بعضهم بالتمثيل أنه المعذب على الأرض،

على الوالدين معاقبه طفلهم الظالم بالوقوف دقائق ووجهه للحائط دون كلام معه ولا يتحدث له إخوته ولا أبويه،حتى يعلم خطأه وأن الكبير فيه الأكبر منه،الكبير فيه الأكبر منه،وأنه ممكن أن يواجهه فى المستقبل من لا يسامحه على أى خطأ يرتكبه ضد أى مخلوق،فيه قوانين والحياه ليست فوضى،

1- ما يحدث من معارك بين الإخوه الأطفال بعضهم البعض ينمى عندهم كيفيه حل مشاكلهم وتكوين الرأى ووجهه النظر

2-لكن حين يتطور الأمر لعراك وضرب ،لابد من تدخل الكبار ولا يقول الأب أو الأم لابد نبرد ونهدىء أعصابنا وإلا نتعب العيال فى مشاكل طول النهار،ببرود الأعصاب تتحول حياه أطفالهم لفوضى عارمه

3-توجيهه الطفل: حذارى أن يضرب الطفل أخيه فهو ليس بأبيه ولا يعمل راجل وكبير عليه ويحول البيت طول الوقت لغابه وحوش ضاريه يأكل القوى الضعيف،أو حلبه مصارعه أيهما يصرع الأخر يقع منه أخيه أو أخته ،يصطدم رأسه على حافه كرسى أو منضده أو حائط والله أعلم بالنتيجه

4-الضغط عليهم ومباشرتهم بالتوجيهه والتعليم والشده ،

5-إجعل الطفل المتمرد يعلم أخوته طريقه لعبه معينه أو فن الرسم،أو تحفيظ أخاه جدول الضرب،أو تعليم أخوته الصغار كتابه حروف وكلمات فى اللغه العربيه،أو تعليم نطق اللغات الأجنبيه،المهم لا تدع إحدهم يضرب الأخر تحت أى بند،

6-الطفل المظلوم لا يسرع بضرب أخيه بل عليه اللجوء لوالديه،وأرجوك لا تنحاز لأحد أطفالك دون الأخر

7-إذا كانت المشكله حول مشاهده التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر،أو إستخدام إحدهم لعبه أو ملابس أو أطعمه أو كلمات جارحه،تحل المشكله بالعدل وإلا يطفأ الجهاز،ويوجهه الطفل بعدم نهر أخيه وعدم الشتم والسب لأى سبب،وأن الطفل المظلوم يتوجهه لأسرته

8-يمكنهم المساهمه فى بعض الأعمال المنزليه دون عصبيه شخص على الأخر

9-المفروض أن يفهم الأطفال أنه حين يقول الأب أو الأم لأبنائه كفايه كفى،يعنى يبتعد الأطفال عن بعض أثناء الشجار فورا فورا وإلا يتعرضوا لمعاقبتهم من الوالدين،

10-أن توجهه طاقه الأطفال لممارسه رياضه تشغل أوقاتهم وتوسع مدارك الأطفال،وتشغل البال بأشياء مفيده وليس إهانه بعضهم البعض

11-وحذار من ضرب أطفالك المفروض أن يوجهه الطفل لحل مشكلته دون شجار مع أخوته حتى يتمرن ويتدرب لحل المشاكل التى ستواجهه فى مستقبل حياته بدون اللجوء لأسلوب الغاب الذى يحوله لمجرم فى الأحداث أو نزيل أحد السجون لاقدر الله

12-أكيد أن الشجار لابد أن يظل قائما بين الأطفال مهما نقدم النصحيه لبعضنا البعض ،شجار على أكل أو لعبه أوحب سيطره الطفل الأكبر على أخوته الصغار،لكن المهم تدخل أحد الوالدين فور بدء الشجار بالضرب،ممكن تحكم بالعدل بين الأخوه ولا يرضى الحكم إحدهم،لا ترضى بعضهم بالمال هذا يجعله ضعيف الشخصيه يوافق بالإهانه مقابل المال،تقدم الحل المناسب للمشكله بدون أن تقدم أسباب لمشكله أكبر بالمستقبل

13-حذار أن يشاهد طفلك أى أعمال تلفزيونيه تحتوى على عنف أو إنتحار،حتى لايقوم الطفل بتقليدها مع نفسه أو أخوته أو مع أطفال أخرين ولا يترك أبائهم حقوق أبنائهم تضع لا تنسى القانون والله يراك

هانم داود