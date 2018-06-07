عبد العزيز صادق: الكاريكاتير كشاف يسلط الضوء على المشكلة..

حاوره: بسام الطعان

فنان ورسام قطري، بكالوريوس تاريخ وجغرافية من جامعة قطر، رئيس قسم النشاط الفني والثقافي والاجتماعي جامعة قطر، رسام كاريكاتير بجريدة الراية القطرية، له أربع كتب عن فن الكاريكاتير، اشترك في الكثير من المعارض في قطر وخارجها، كما شارك بإعداد الموسيقى التصويرية في الكثير من الأعمال للتلفزيون القطري.

ـ لتكن بداية حوارنا عن عبد العزيز صادق الإنسان ، من هو وكيف كانت بداياته في فن الكاريكاتير؟

* بداياتي بدأت في الطفولة في السبعينات حيث اننى كنت شغوف بمتابعة وقرائة قصص الاطفال المصور مثل سوبرمان وبات مان وكنت اندهش من دقة التشريح الدقيق فى الرسم لهذه القصص وبعد ذلك أهداني آخى الكبير كتاب اسمة فن رسم الكاريكاتير وكان ذلك بمثابة هديه قيمه لى حيث فتحت عينى على هذا الفن واسراره .. واما البداية الفعلية كانت فى جريدة الرايه القطرية حيث كنت أرسم كهاوي لمجرد حبي للكاريكاتير ومن ثم عملت بها بعد ذلك كأحد الرسامين البارزين فيها منذ سنة 1995

ـ لماذا اخترت هذا الفن الشيق لتعبر من خلاله؟

* كما ذكرت أحببت الكاريكاتير منذ الصغر وأحس بأنه عالمي الخاص ولعل اكثر ماشجعنى على الاستمرار هو الصحف لما ينشر بها لى بشكل يومى فهو فن شيق بالفعل.

ـ ما جدوى الكاريكاتير، ما فائدته؟

* الكاريكاتير يعتبر كشاف يسلط الضوء على المشكلة امام القراء والراي العام في قالب ساخر ومختزل وأنا شخصيا أعمالي حلت الكثير من المشاكل الاجتماعية وياتينى الرد والشكر عليها من قبل الجمهور وعلى العموم الكاريكاتير نوع من أنواع الفن وقد دخل مؤخرا في جميع وسائل الإعلام العالمية ولا يوجد جريدة فى العالم لا توجد على صفحاتها زاوية للكاريكاتير

ـ أيهما يأتي أولا، الحدث أم الكاريكاتير؟

* أكثر ما يعانيه رسامين الكاريكاتير هو الفكرة للحدث

وكيفية تنفيذ هذا الحدث على شكل خطوط مرسومه والتعليق عليها

بشكل يومي.. واحيانا لانجد الفكره الا بصعوبة بالغه وهذا هو ميزة الكاريكاتير!

ـ هل الرسم الكاريكاتيري يقتضي الخروج على المألوف ؟

* نعم فقط في نسب الرسم حيث ان رسم الكاريكاتير لاتوجد فيه نسب رسم مثل فنون الرسم الاخرى اى بامكانك رسم شخص أنفه اكبر من راسة وعيونه اكبر من كرشة.. وايضا فى رسم المواضيع حيث المبالغة أحيانا في رسم الموضوع .. وهذا مايميز فن الكاريكاتير فهو فن المبالغة

ـ من خلال تجربتك، كيف تتعامل مع الرقابة، وما مساحة الحرية بالنسبة للفنان القطري؟

* الفنان القطري لا توجد علية رقابة وقد أتاح لنا أمير البلاد المفدى كل الحرية للتعبير ولعل الجميع استشعر ذلك فى السنوات الأخيرة وعموما الفنان لدية رقابه ذاتيه في عدم التطاول فى مثل بعض الأمور مثل الأديان والتجريح المباشر لشخص ما.

ـ هل حدث أن سببت لك بعض رسوماتك مشاكل ومتاعب، وكيف تصرفت إزاء ذلك؟

* المشاكل التي نقع بها كرسامين كاريكاتير هو إساءة فهم الفكرة من قبل الناس.. فكل قارئ يحلل الكاريكاتير على هواء ولقد سببت لي اعمالى الكثير من المشاكل بسبب سوء فهم احد المسئولين حيث ينسب بأن الكاريكاتير موجه اليه فى نفس الوقت اللذى لا اقصد أنا ذلك وقد هاجمنى موخرا في مبنى الجريدة رجل معتوه يعتقد بأني ارسمه دائما ورسوماتي موجة ضده بشكل يومي منذ سبع سنوات !! علما باني لم أر هذا الشخص مرة في حياتي ولم أرسم أي شخصيه تشبهه !! وبعد ذلك اكتشفنا بأن هذا الرجل مختل عقليا !!

ـ هل صدف أن رأيت شخصية من في الشارع ورسمتها ومن هي هذه الشخصية؟

* نعم في بداياتي في الثمانينات رسمت صوره لصديق كاريكاتورية ونشر هذا الكاريكاتير وتفاحأت بأن الجميع يقول لي بأني اقصد فلان بعينه ومنذ ذلك اليوم داومت على رسم هذا الشخص وكان هو سعيد بذلك وخاصه بانه اكتسب شهره كبيره من رسوماتي التي كانت تخرج على شكل قصص مصوره أو كومك

ـ هل هذا الفن هو فن ساخر بالدرجة الأولى وهدفه إضحاك الناس؟

* الاعتقاد الخاطئ والدائم عند الناس بأن رسم الكاريكاتير يجب أن يكون ضاحك وهذا خطأ فرسام الكاريكاتير ليس بمهرج لإضحاك الناس ولكن هو وسيط لتوصيل مشكله ما او ملاحظه إلى أصحاب الشأن ولعل يلاحظ بأن أشهر رسام كاريكاتير الفنان الراحل ناجي العلي فمعظم رسوماته حزينة وليس لها علاقة بالضحك الساخر او النكتة.

ـ ما هي القضايا التي تشجعك على الرسم؟

* جميع رسوماتي هي ذات طابع اجتماعي محلى ولذلك فأنا أركز على هذه المشاكل ألمجتمعة والحفريات هي التي تحوز على نصيب الأسد في رسوماتي.

ـ من أين تحصل على مواضيع لوحاتك؟

* هناك مقولة شهيرة للفنان العظيم يوسف وهبي ( وما الدنيا إلا مسرح كبير) فالمجتمع هو مصدر افكارى واحداث الناس واقاويلهم والرسام الناجح هو اللذى يتابع الاحداث اول باول وتكون رسوماته حديث الساعه ولا اعتبرت مواضيعه المطروحه افكار بايته ومنتهية الصلاحية

ـ ما هي المواضيع التي لم تتمكن من رسمها؟

* أنا مقل كثيرا فى مواضيع المرأة !! ومن يتابع رسوماتى يجدنى بانى مقل فى طرح قضايا ومشاكل المرأة ولا اعرف لماذا.. ولعل السبب ربما لاني مازلت اعزب وليس لدى مشاكل في هذا الصدد ..يمكن !!

ـ ما هو تقييمك لفن الكاريكاتير في قطر وفي الوطن العربي؟

*الكاريكاتير في قطر فى تقدم مستمر كما هو في الخليج ويبلغ عددنا نحن الرسامين حاليا فى قطر أربعة رسامين على أربع صحف محلية واعتقد بان العدد فى تزايد لو اخذنا برسامين جدد هواه في الساحة حاليا..

ـ من يلفت نظرك من الفنانين القطريين والخليجيين في هذا المجال؟

* محليا يلفت نظري رائد الكاريكاتير في قطر الفنان سلمان المالك رسام جريدة الوطن، وخليجيا حيدر محمد من الإمارات.

وخليجيا حيدر محمد من الامارات

ـ هل يستطيع الكاريكاتير أن يقدم ما تقدمه الكلمة؟

* هناك حقيقة يجب الاعتراف بها وهى بان الكاريكاتير هو الاكثر شعبية واقبال فى الصحيفه ..وهو يوصل الفكرة أسرع من نصف صفحة مكتوبه او عامود وهو يختزل المشكلة او الموضع فى شكل رسم او خطوط

ـ هل الكاريكاتير يخدم الصحافة، أم الصحافة هي التي تخدمه؟

* الكاريكاتير جزء من الصحافه وهو فن صحفى فى الاساس وهو لايقل اهمية عن المقالة سواء اجتماعيه او سياسيه والاثنين مكملين لبعض

ـ برأيك من هو الرسام الخطير ؟

* رسام الكاريكاتير الخطير هو اللذى يملك ( اسلحة) مثل الفكرة وادوات الرسم المميزة والشفافية فى الطرح

ـ ماذا ينقص رسام الكاريكاتير العربي؟

* الانتشار.. فالرسام العربي يملك مهارات وفكر لا يقل عن أي رسام عالمي.. وعند زيارتي الأخيرة إلى أمريكا لأكبر الصحف الأمريكية وعندما التقيت فى اكثر رسام امريكى لاحظت أنهم ليسوا اقل منا فى اى شى بل بصراحه نحن امهر منهم في قوة الخط وتنفيذ الفكرة ولكن الفارق هو الانتشار الاعلامى وتسليط الضوء والاحتراف

ـ أخيرا سأطلب منك أن ترسم حوارنا هذا، كيف ترسمه وبأي لون؟

* ارسمها وأنت توجه لي الأسئلة وأنا غير مركز في أسئلتك وأفكر في وجبة الفطور الشهية .. لأنك أتيت بالأسئلة ونحن في شهر رمضان يافالح.