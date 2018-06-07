فراس الزوبعي: الأجواء الرمضانية في دولة البحرين متقاربة جداً من الأجواء في أربيل

أكد الاكاديمي والكاتب السياسي، فراس الزوبعي، بأن الأجواء الرمضانية في دولة البحرين متقاربة جداً من الأجواء في أربيل.

وقال الزوبعي خلال إستضافته في إحدى البرامج التي تعرض من على قناة رووداو ،: “أجواء رمضان والعادات في البحرين قريبة جداً من العادات في اربيل، فمثلاً في البحرين توجد مجالس يومية تعقدها الاسر فيما بينها، حيث يتزاور الناس فيما بينها، وتستمر لمدو ثلاثين يوم وتجد الناس حريصين جداً على ارتياد هذه المجالس وتفقد بعضهم البعض”.

واضاف، “هناك اكلات تختفي طول ايام السنة وتظهر في شهر رمضان المبارك مثل اكلة الهريس، والثريد، وهي من الاكلات الشعبية القديمة في البحرين، وتنتشر ايضا بعض العادات التي لا تراها في الايام الاخرى، فنرى مثلا وجبة افطار خفيفة، يتم توزيعها على راكبي السيارات بدون تحديد”.

موضحاً، “أن عدد ساعات الصيام في البحرين تزيد عن 15 ىساعة، اما حركة الاسواق فتكون ضعيفة في الايام الاولى من رمضان، ولكن مع بلوغنا نصف رمضان نرى ازدهارا كبيرا في الاسواق، وتبدأ معها حركة كبيرة في هذا المجال”.