(كل مثقفي الشيعة كالوردي وطه باقر.. برزوا بحكم السنة)..(البني التحتية التي نستهلكها سنية)

بسم الله الرحمن الرحيم

لنتكلم الصراحة.. لمن (يتمخترون.. ويدعون بان بناة العراق “شيعة” .. وميسانيون بنو العراق؟ وبصريون بنو العراق.. الخ ؟ وهلم جر).. ومثقفي وعلماء العراق هم اساسا شيعة.. الخ الخ الخ..

اسالكم بالله.. قولوا لنا من هم؟؟ سوف يكون الجواب (طه باقر، علي الوردي، جواد سليم.. الخ).. جوابنا.. اليس هؤلاء جميعا برزوا بزمن حكم السنة ؟ ؟ اعطوني من برز لديكم بزمن حكم (المحسوب من شيعة العراق) منذ عام 2003 لحد يومنا هذا 2018؟؟ (سليماني؟؟ خامنئي؟؟ مسجدي؟؟ الخ)؟؟ كان استحيتوا على نفسكم.. ماذا بنيتم ماذا قدمتم لانفسكم وللعراق؟؟ بالمجال الصناعي ؟؟ الزراعي؟؟ الخدمي؟؟

اليس كل من نستهلكه من بنى تحتية اليوم بنيت بزمن حكم السنة.. والتي عقود منها حروب ومع ذلك بنوا فيها بنى تحتية عملاقة.. من سدود ومعامل ومصانع وزراعة وخدمات ومحطات كهربائية عملاقة بحينها .. الخ.. ومثال منها جسر محمد القاسم مثالا هذا الصرح الذي بني بوقت الحرب العراقية الايرانية ببغداد.. الذي اليوم وصل حاله من فشل الشيعة بصيانته.. الى التصدع.. بحيث (عطل بسيط به.. كما يحصل هذه الايام .. يؤدي لازدحامات عليه).. في الجزء الواصل بين النهضة وباب الشرجي.. لمجرد (التقسيمات الحديدة خرجت من مكانها).. في وقت (الجسر نتيجة تصدعه.. منع صعود سيارات الحمل عليه).. واليوم (تحصل فيه ازدحامات لمجرد حدايد طالعه منه)؟؟ ويعجز (حكام بغداد من شيعة ماما طهران) من معالجته؟؟ لانشغالهم بالفساد والصراعات على الكراسي والدفاع عن مصالح ايران العليا بالحكومة العراقية التي يراد ان تشكل اليوم.

نسالكم بالله ماذا بنيتم من بنى تحتيية يا شيعة ماما طهران بالحكم منذ عام 2003 وميزانياتكم الانفجارية التي فاقت 1000 مليار؟؟ لا شيء.. فقط بوك ولغف..

وننبه بان في زمن حكم السنة وحتى في زمن حكم البعث.. رغم نزعتهم الطائفية التي غلفوها بانظمة تدعى العلمانية .. استفادوا من النخب سواء شيعية او كوردية او مسيحية .. الخ.. فوضعوا معايير تنطلق من المصلحة العامة.. بالجامعات والمصانع والمنشأت والمزارع ومراكز البحوث وغيرها.. (قدم فماذا الشيعة اليوم بالعراق لانفسهم قبل ان نسال ماذا قدموا للعراق)؟

واذا جاء احدهم يرد علينا ليعدد لنا.. (ويسقط بحكم السنة)..

فيعدد (سلبيات وكوارث حكم السنة العرب قبل عام 2003).. من حروب داخلية وخارجية ومقابر ودكتاتوريات الخ الخ الخ.. حتى كلامهم هذا يرد عليهم.. 0لان بكل هذه الكوارث والازمات.. بنى السنة العرب خلال حكمهم مشاريع عملاقة وسدود ومصانع ومزارع وشوارع وطرق سريعة.. الخ.. وبرز خير النخب الشيعية بزمنهم .. (فلماذا اليوم وبعد عام 2003 وميزانيات انفجارية والقاب خنفشارية لا يوجد مثلها بالعالم الا لدينا كايات الله العظمى وحجج الاسلام والمسلمين.. واحزاب اسلامية ادعت الجنة لنا.. وحكيم العراق وللجنة جسر ومختار العصر.. وابو الكنفوشسية .. والعبعوبية.. والعباقرة كشيخ النستلة الذي يقدم مقترح عدم شراء النستلة لمعالجة الازمة الاقتصادية.. وابو التانكيات وزير الموارد المائية الذي يقدم مقترح شراء التانجيات بالمنازل لمواجهة جفاف الانهر؟؟ الخ الخ الخ.. ) فاذا عندنا كل هؤلاء العباقرة لماذا لم نبني شيء؟؟

ولا نجد غير نتاج طبيعي انعكاس لحكم هؤلاء يتمثل بطيحان الحظ والكوارث بل المصائب بل الفواجع بل الصدمات المخيفة من جفاف انهر تاريخية كدجلة والفرات وانعدام شبه كامل للكهرباء بعز الصيف .. والبطالة المليونية .. الخ الخ)؟؟

ونسال (هل هجوم صدام السني.. على ايران) اجلت ما نعيشه اليوم لعقود..

بمعنى الصواريخ التي دك بها صدام ايران.. صدمت الايرانيين لانهم لم يتوقعون بان العراق الذين ينظرون له بمنظار ادنى.. يمكن ان يظهر منهم من يضربهم بالصواريخ.. وهل بطش صدام بالمعارضين التابعين لايران الذين يجهرون بالولاء لها والقتال لجانبها بكل خيانة وعمالة.. (ومسخ لفكرة المعارضة).. اجل تسليم العراق بيد ايران كما يجري اليوم..

وهنا (نميز بين المعارضة الذي عارضت صدام لاهداف محلية مثلا الكورد الذين عارضوا من اجل قضيتهم كوردستان واستقلالها، والشيوعيين وغيرها.. وبين العملاء والخونة الذين لا يمكن ان نضعهم بخانة المعارضة ونقصد الذين جهروا بولاءهم لايران ومرشدها خامنئي وجهروا بانهم يريدون اسقاط نظام حكم بغداد لاستبداله بحكم خمنئي وولاية الفقيه الايرانية واخضاع العراق جزء من الجمهورية الايرانية).. فهؤلاء العملاء والخونة هم اسفل السافلين. .. واليوم نعاني من مليشياتهم التي وصلت حتى عتادها يتم تفجيره بالاحياء السكنية غير مبالين بخزنها بين السكان.. وكذلك نعاني من احزاب موالية لايران حكمت فسادا منذ عام 2003.. وهم انفسهم سببا في الفشل باسقاط صدام والفشل بكسب المجتمع الدولي لقضية الشيعة العرب باسقاط الطاغية والبعث.. لتواطئ هذه المعارضة مع ايران وعداءها نيابة عن ايران للمجتمع الدولي.

ونقول لشيعة العراق.. (قانوا بين القائد الشاب محمد بن سلمان) وبين.. (قادتكم المتهرئين)؟

(بطرس الاكبر السعودية اليوم.. ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان).. يقود حملة كبرى ضد (الرجعيين من رجال الدين .. وفتح السعودية للعالم الحر داخليا).. وتوجه للاقتصاد الحر. .وادرك بان اكثر من 65% من الشعب السعودي شباب.. فقادهم قائد شاب متخرج من الجامعات الغربية .. ليقود السعودية للمجتمع المدني.. ويلبي طموح الشباب.. وتذكروا بالسبعينات وفي عمق نجد حيث منبع السنة الحنبلية خرجت مظاهرات يقودها الشباب (ترفع علب سكاير كنت).. يرفعون شعارات ضد فتاوى تحريم التدخين.. فمنذ ذلك الوقت الشارع السعودي يتطلع للانفتاح.

.. بالمقابل انظروا للسقوط والانحطاط الذي يعيشه الشيعة بالعراق خاصة وعموم منطقة العراق.. فالطفيليات المعممة والافندية.. التي حكمت باسم الدين سرقة ونهبا وفشلا.. اليوم تقدم نفسها بكل خداع (مدنية وشبابيه) لتفرغ كل العناوين من محتواها.. لنجد (مقتدى الصدر وعمار الحكيم.. الخ) يصدرون انفسهم (حركة تقود الشباب .. وزعامات تتحالف مع المدنية الشيوعية.. الخ)؟؟ ليفقد كل شيء معناه.. والنتيجة لا ينعكس اي شيء على الواقع غير وصول وهيمنة مستمرة للاصنام المعممة والافندية من ال فلان وال علان.. وهذا احد اسباب عمليات (قتل النخب والاخطر عدم خلق اي بيئة لبروز نخب سياسية وثقافية وفكرية وعلمية حقيقية في المجالات العلمية والهندسية والتكنلوجية والطبية.. الخ)..

ومثال اخر.. لو خرج (من طفح على الوضع من المحسوبين قادة واعلاميين شيعة).. مع (اعلاميين سعوديين).. نجد (الاعلاميين والقادة السعوديين يدافعون عن السعودية ونظامها ومصالح السعودية).. (بالمقابل المحسوبين شيعيا من قادة واعلاميين) يدافعون (عن ايران وخامنئي والنظام الايراني.. بل يقزمون العراق ويعتبرونه مجرد ساحة وجبهة لايران.. ويصفون ايران بالجمهورية اي الدولة.. بالمحصلة يعتبرون العراق ولاية تابعة لايران ويمهدون فقط للاعلان الرسمي لذلك)؟

ونسالكم اليوم لو فتحت السعودية حدودها للشيعة بالعراق.. وفتح العراق حدوده للسعوديين..

اليس ما سوف نراه ملايين بل عشرات الملايين من شيعة العراق وغير الشيعة يخرجون افواجا للسعودية ليمتعون بامنها وفرص العمل فيها والخدمات المرفهة التي يوفرها ال سعود للسعودية.. بالمقابل لن نجد سعودي يفكر ولو مجرد تفكير حتى يذهب للعراق ويقيم فيه بظل شيعة ماما طهران بالحكم ببغداد، بظلهم سوء خدمات ووضع امني مزري وفساد مالي واداري مهول.. ووصل لجفاف الانهر لسوء حكمهم الذي انشغلوه في بالانبطاح لايران والسرقات والفساد وارضاء كل من هب ودب لمصالح ايران القومية العليا..

ونسالكم بالله.. مجرد سؤال..

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(العامري ذهب لايران قبل يد حاكمها)؟؟ (ماذا سيفعل لو ذهب يطلب منها ماذا سوف يقبل)؟

هادي العامري ذهب وهو وزير نقل.. ليقبل يد حاكم ايران خامنئي الايراني بكل ذلة.. فماذا سوف يفعل مثلا لو فكر مجرد تفكير ان يطلب من اسياده الايرانيين ان يطلقون المياه التي حرموا العراق منها بحرفهم لمسار الانهار لداخل الايران ليحرم منها العراق.. (هل سوف يقبل القنادر الايرانية ويتوسل بهم).. اذا هو زارهم قبل ايديهم؟؟ علما لو فكر مجرد تفكير هادي العامري او امثاله من عملاء ايران (الولائيين) ان يرفعون حاجبهم مقابل الايرانيين وليس حتى يفتحون فمهم امامهم.. لضربوهم بالف (قندره على رؤسهم)..

ولكن لا نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على الذين حكمونا.. فاذا هم جعلوا عراقيين يقبلون قنادر وارجل الايرانيين بحجة الزيارات الدينية بكربلاء والنجف في وقت لم نجد اي ايراني يقبل ولو راس عراقي عند زيارتهم لمشهد او قوم.. لان حكام ايران عبر تاريخهم يزرعون العزة بالنفس لدى شعوبهم.. اما في العراق من حكمنا يزرع الخنوع والذلة بنفوس العراقيين امام الايرانيين بعد عام 2003 والذلة والخنوع للمصريين والعرب الغير عراقيين قبل عام 2003.. كلا حسب النظام الحاكم.

وننبه علة العلل التي اضعفت الشيعة بمنطقة العراق.. هي (ايران)..

فايران فرضت اجنداتها ودستهم بالحكم بعد عام 2003.. لتسخر كل شيء لمصالح ايرن القومية العليا.. فالارهاب السني جاءنا للعراق من دول حليفة لايران وحليفتها سوريا الاسد تحديدا باعتراف المالكي الذي اتهم سوريا بدعم الارهاب منذ عام 2003.. وقطع المياه (41) نهرا قطعتها ايران وحرفت مسارها لداخل ايران لتحرم العراقيين واهل الجنوب الشيعية خاصة منها.. في ديالى والبصرة والعمارة والسليمانية كذلك.. الخ.. والمخدرات غزت العراق من حدود ايران.. والمليشيات ومخازنها التي تملئ بها الاحياء السكنية اسستها ايران وجعلت ولاءها لايران بكل خيانة وعمالة للعراق..واخر كوارثها انفجار كدس عتاد بمدينة الثورة تابعة لاحدى المليشيات.. التي ساهمت ايران بتاسيسها..

والسياسين الفاشلين الفاسدين موالين لايران وتدعمهم طهران بالحكم .. رغم فسادهم.. الخ من المصائب التي جاءتنا من ايران.. (مقارنة.. تركيا بنت سدود ومنها اليسو.. ثم تطلق المياه للعراق بعد ملئها..لكن الكارثة ايران تقطعها المياه عن العراق من جذورها وتحرفها لداخل اراضيها) على نظام طهران لعائن الله ليوم الدين.

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم