كوردستان تدعو حزب العمال اخلاء تواجده: القوات التركية على الابواب

دعت حكومة اقليم كوردستان حزب العمال الى اخلاء تواجده في حدود اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي خلال مؤتمر صحفي، “ندعو مقاتلي حزب العمال الى اخلاء مواقعهم الواقعة داخل اراضي الاقليم كون تركيا مقبلة على عملية عسكرية”.

ودعت حكومة الاقليم، تركيا الى احترام سيادة الاراضي العراقية.

اعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن تركيا أقامت 11 قاعدة إقليمية في شمالي العراق، وضاعفت عدد قواتها، فيما أشار إلى احتمالية توغل قوات تركية جديدة داخل الأراضي العراقية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية، الثلاثاء.

جدير بالذكر أن منظمة “بي كا كا”، تتخذ من جبال قنديل الحدودية معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تسيطر 515 من القرى الكوردية بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي.