لاعبو مدارس السيتي لكرة القدم يحصلون على فرصة العمر بلقاء نجم مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان

الإمارات العربية المتحدة، 07 يونيو، 2018: كانت لحظة رائعة بالنسبة للاعبين الصغار في مدارس السيتي لكرة القدم في أبوظبي عندما فوجئوا بحضور نجم فريق مانشستر سيتي لكرة القدم إلكاي جوندوجان في إحدى حصصهم التدريبية.

وضمن حملة ” We’re #NothingWithoutYou” التي أطلقها النادي، يتوجه لاعبو الفريق للقاء المشجعين في مختلف أرجاء العالم ويشكرونهم على دعم. وكان إلكاي جوندوجان قد حضر في زيارة إلى مدارس السيتي لكرة القدم في مبادلة أرينا في أبوظبي.

وبعد حصة تدريبية مع اللاعبين الصغار في مدارس السيتي لكرة القدم، قال جوندوجان: “كان وقتًا ممتعًا. وأتمنى أن يكون هؤلاء اللاعبون قد استمتعوا به أيضًا، ويبدو أن هذا ما كان، لأنه من الرائع أن ترى الابتسامة على وجوه الصغار. أنا سعيد لحضوري إلى هنا ومقابلة اللاعبين والتحدث معهم، خاصة وأنه ليس من الممكن على الدوام أن نمضي الكثير من الوقت مع المشجعين، ولكن أعتقد أن مجرد الحضور ومشاهدة النادي واللاعبين هو أمر رائع. لقد حاولت أن أقدم لهم الدعم اللازم قدر الإمكان. أعتقد أنه أمر ضروري للغاية، خاصة وأنني أظن أنه سيكون يومًا للذكرى بالنسبة لهؤلاء اللاعبين الصغار”.

وفي سؤال حول النصائح التي يوجهها جوندوجان للاعبين الصغار، أجاب قائلًا: “نصيحتي لهم أولًا إن الأمر لا يتعلق بكرة القدم، ولكن بالنسبة لشخصيتهم، لذلك عليهم أن يكونوا أشخاص جيدين، وأن يحترموا الآخرين وأن يكونوا لطيفين معهم”.

وأضاف: “عليكم أن تعاملوا الآخرين كما تحبون أن يعاملوكم. هذه هي فلسفتي في الحياة. أيضًا عليكم أن تبذلوا جهدكم، وأن تعملوا دومًا على تطوير أدائكم وأن تتحدوا أنفسكم، والأهم من ذلك كله هو أن تستمتعوا بوقتكم! عليكم أن تكونوا سعداء بما تقومون به وأن تستمتعوا بذلك”.

وللصغار الراغبين بتجربة ما تقدمه مدارس السيتي لكرة القدم، يقام معسكر صيفي للأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، ويستمر من 8 إلى 26 يوليو في مبادلة آرينا ومدينة زايد الرياضية.

ويمكن مشاهدة لحظة لقاء المشجعين مع لاعب السيتيزنز من هنا:

https://www.dropbox.com/preview/Seven%20Media/Manchester%20City/2018/6%20-%20Jun/Ilkay%20release%20%26%20video/Video%20links/GUNDOGAN%20ABU%20DHABI%20WIDE.mp4?role=work

لمزيد من المعلومات أو التسجيل، يرجى زيارة www.cityfootballschools.com، أو التواصل عبر البريد الالكتروني: CFSAbuDhabi@Cityfootball.com، أو الاتصال بالرقم: +971 (0) 56 420 5685

لمزيد من الصور يرجى التحميل من الرابط:

https://www.dropbox.com/sh/i8vhcsr67ddwc4e/AABh9LeqpgkaIbMa1kOaWiRFa?dl=0

-انتهى-

نبذة عن نادي مانشستر سيتي:

نادي مانشستر سيتي هو نادٍ إنجليزي أُسس في شرق مانشستر في عام 1880 باسم ساينت ماركس وست جورتون، وأصبح اسمه مانشستر سيتي رسميًا منذ عام 1894. ومنذ ذلك الوقت فاز نادي مانشستر سيتي بكأس الكؤوس الأوروبية، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، من بينها مرتان فاز فيهما بالدوري الإنجليزي في الفترة بين 2012 إلى 2014، كما فاز مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات. يُعد نادي مانشستر سيتي واحدًا من ثمان أندية في مجموعة سيتي لكرة القدم والتي تضم: ملبورن سيتي الأسترالي، ونيويورك سيتي الأمريكي، ويوكوهاما مارينوس الياباني، ونادي أتلتيكو تورك، ونادي جيرونا لكرة القدم.

وتحت إدارة المدير الفني للفريق بيب غوارديولا، يلعب النادي في الدوري المحلي وفي بطولة أبطال أوروبا المباريات على أرضه في ملعب الاتحاد الذي يتسع لـ 55 ألف مشجع والذي يعتبر مقر النادي منذ سنة 2003، واليوم يضم ملعب الاتحاد أكاديمية السيتي لكرة القدم، ومركزًا للتدريبات وتنمية الشباب والناشئين وتطويرهم. يتسع ملعب أكاديمية مانشستر سيتي لسبعة آلاف مشجع، ويعتبر مقر التدريب اليومي لكل من فريق مانشستر سيتي للسيدات وفريق الشباب للتنمية ومباريات الإياب التنافسية.

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