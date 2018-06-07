مجلة الاصلاح الثقافية في عدد جديد

عرعرة- من شاكر فريد حسن

صدر العدد الجديد ( ٣، المجلد السابع عشر، حزيران ٢٠١٨) من مجلة ” الاصلاح ” الثقافية، التي تصدر كل شهر بشكل متواصل، عن دار ” الأماني ” للطباعة والنشر في قرية عرعرة.

جاء العدد في خمسين صفحة من القطع الكبير، ويحفل بالعديد من الموضوعات aالأدبية والثقافية والنصوص الشعرية والنثرية والمقالات والمداخلات النقدية والتقارير الصحفية.

وتكرس المجلة كلمة العدد ” العروى الوثقى ” لذكرى الشخصية الوطنية المثقفة والثورية المصرية، المرحوم خالد محيي الدين، آخر شخصيات وأعضاء حركة الضباط الأحرار في مصر .

ويشير رئيس التحرير الكاتب مفيد صيداوي الى أنه عندما كتب كتابه ” عبد الناصر والاخوان المسلمين ” اعتمد على بعض كتاباته وأقواله، ورأى أن فهمه للدين يطابق في كثير من المحطات فهمه، وأنه استشهد بأقواله في اجتماعات حزيية، ولقاءات فكرية، وفي زيارته الاولى والأخيرة للقاهرة أخذ معه نسخًا من الكتاب الذي قدم له المرحوم د. احمد سعد، وزار مكتب التجمع عله يلتقيه وبعطيه نسخة من الكتاب، لكنه لم يجده وكتب اهداء له واعطاه لشاب عرف نفسه أنه سكرتير شبيبة التجمع الوحدوي التقدمي في مصر ووعد بايصال الهدية.

ويكتب في العدد ا. د حسيب شحادة عن كتابين جديران بالقراءة هما: ” بين مدينتين ” و ” سيرة ذاتية ” للأديب فتحي فوراني، ود. محمد حبيب الله عن ” أخي ابراهيم ” لذكرى الشاعر الفلسطيني ابراهيم طوقان، ود. حاتم عيد خوري عن ” حرامي وكعك ودولارات “، ويقدم الشيخ غسان الحاج يحيى” اشراقة النص”للأديب عطا الله جبر ، أما حسني حسن بيادسة، مدير مدرسة يمة الزراعية فيؤبن الأستاذ شوقي حبيب ( أبو يوسف ) المفتش والانسان، ويستعرض أحمد نمر خواجة السيرة الذاتية لمحمد ” جهاد ” ضعيف، وهي نص الكلمة التي القاها في الأمسية التي نظمتها مجلة الاصلاح بالتعاون مع المركز الجماهيري في عرعرة، تقديرًا له بمناسبة صدور سيرته الذاتية، في حين يقدم الأستاذ سعود خليفة مجموعة من الحكم والأقوال المأثورة، ويجول الأديب عبد الرحيم الشيخ يوسف في بساتين بنت عدنان، وينتقي قصيدة من قلمه بعنوان ” زفرة أخوة ” ، فيما يكتب الشاعر حسين مهنا في زاويته الشهرية ” عين الهدهد ” عن أدب الرحلات .

وفي باب النصوص الشعرية والنثرية ففي العدد قصائد للشعراء أحمد طه وعلاء زرعيني ونادرة شحادة وصالح أحمد ( كناعنة ) وشريف جمال، اضافة الى قصيدة لميخائيل سليمان، طالب الصف الحادي عشر في طمرة.

وكذلك قصص للكتاب يوسف جمال وسعيد نفاع ومصطفى مرار .

واحتوى العدد على نافذة على الشعر العبري الحديث، ونقرأ فيها قصيدة ” أحبك وأنا واثقة ” للشاعر العبري نتان زاخ ترجمها د. يوسف بشارة ومفيد صيداوي، ونافذة أخرى على الأدب العالمي، وفيها قصيدة ” فلسطين هي وطني ” للشاعر الاسباني كارلوس الباريت .

أما ضيقة العدد فهي الكاتبة والشاعرة جميلة شحادة، وحاورها الأديب شاكر فريد حسن.

وفي العدد أيضًا مسابقة رمضانية من اعداد الأستاذ حسني حسن بيادسة، ورسائل ثقافية، منها رسالة مشيرفة لشاكر فريد حسن، ورسالة عرعرة عارة الثقافية لمراسل خاص، هذا بالاضافة الى زاوية ” رحيق الكتب” كل ما يصل من مطبوعات الى مكاتب الاصلاح، وغير ذلك من المواد الأدبية والتقارير الثقافية والصحفية.

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