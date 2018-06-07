مجلس النواب يُعدِّل قانون الانتخابات بعد 3 أسابيع من يوم الاقتراع

نجح مجلس النواب، أمس الأربعاء، بتحقيق النصاب والمضي بجلسة صوّت خلالها على تعديل قانون الانتخابات. وحضر الجلسة 173 نائبا وترأسها رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وقال الجبوري، بحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته (المدى) إن مجلسه”يهدف في جلسته الاستثنائية إنجاز التصويت على قانون تعديل قانون الانتخابات الثالث الذي يأتي ملبياً لحاجة المرحلة والظروف وعاكساً للإرادة التشريعية التي يسعى من خلالها لتصحيح مسار الانتخابات بما ينسجم والنظام الديمقراطي البرلماني الذي دفع لأجله العراقيون ثمناً باهظاً”.

وأضاف رئيس مجلس النواب”لا نبغي في هذا الحراك البرلماني الموحد الذي يلبي متطلبات اللحظة التاريخية للعراق إلّا إحقاق الحق وتنزيه العملية السياسية والانتخابات من الفوضى التي وصلت الى مرحلة اليقين،الأمر الذي سيؤدي في حال بقيت هذه الشكوك الى تأسيس القادم على بناء متزعزع غير صحيح يبقى محلاً للاعتراض”، مشيراً الى أن”مجلس النواب ومن خلال إدائه التشريعي الدستوري الذي يستمر لغاية 30 حزيران الحالي يعمل الى اللحظة الاخيرة لإنجاز التشريعات اللازمة بناءً على حاجة الوطن والمواطن ومتطلبات المرحلة التي ينتمي لها الموقف التاريخي”.

وثمّن الجبوري، تقرير اللجنة الحكومية التي أشّرت وجود تزوير في الانتخابات، وقال إن مجلسه”مع كل جهد وطني يسعى الى إرساء الديمقراطية وتحقيق العدالة الدستورية والقانونية ومنع المحاولين العبث بمستقبل البلاد من أن تكون لهم إرادة لتحريفه عن إرادة الشعب”.

وأوضح أن”جهد مجلس النواب هو الخطوة الصحيحة بالاتجاه الصحيح حيث سيحصّن العملية السياسية والممارسة الانتخابية من أطماع الفاسدين أو المزوّرين الذين يسعون للوصول الى مصدر القرار من خلال سرقة إرادة الشعب وتزييف الحقائق”، مبيناً أن”مجلس النواب الذي يقوم بمهمته الوطنية لا يمكنه أن يتغافل أو يتجاهل الحاجة الشعبية والوطنية للوقوف في وجه التحديات التي تواجه الوطن وفي مقدمتها الازمة المائية الاخيرة”.

بعدها صوّت مجلس النواب على لجنة برلمانية سبق أن شكلها لتقصي الحقائق بشأن الانتخابات التي مارست أعمالها طوال الايام الماضية. كما صوت البرلمان على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.

كما أنجز التصويت على اعتماد التوصيات المقدمة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب بشأن العملية الانتخابية.

وقال رئيس البرلمان إن”تعديل قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه له الأفضلية على ما سواه من توصيات صادرة”، مقدماً الشكر إلى”اللجنة المشكّلة من مجلس النواب والمكلفة بتقصي الحقائق واللجنة التي شكّلها مجلس الوزراء بشأن العملية الانتخابية”.

وأجريت الانتخابات التشريعية في 12 أيار الماضي صوت خلالها أكثر من 10 ملايين ناخب بنسبة مشاركة وصلت الى 44 % فقط.

وكان مجلس النواب قد أنهى في جلسة السبت الماضي القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المتضمن إعادة العد والفرز اليدوي بدلاً من الإلكتروني في كل المحافظات العراقية وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط.

ونجح النواب المعترضون بتحقيق النصاب للمرة الثانية، حيث استخدموا نافذة التواصل الاجتماعي”واتساب”لحثّ زملاء آخرين لهم على المشاركة في جلسة الأربعاء.