مجهولون يحرقون مقر الحزب الديمقراطي في كركوك

افاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، بقيام مجهولين بحرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط المدينة.

وقال المصدر ان “مجهولين قاموا اليوم بحرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة رحيم ئاوا، وسط مدينة كركوك”، من دون معرفة حجم الخسائر.

وتشهد محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، أوضاعاً امنية متردية عقب انسحاب البيشمركة وقوات الاسايش منها في تشرين الاول الماضي.

يشار الى ان قوات البيشمركة، والامن الكوردية “الآسايش” قد انسحبت من كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، بعد ان شنت القوات الاتحادية هجوما عليها في 16 تشرين الأول من عام 2017 ضمن الإجراءات العقابية التي لجأت اليها بغداد بعد استفتاء إقليم كوردستان الذي اجري في 25 من شهر أيلول الماضي، والذي ايدّ فيه 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق.