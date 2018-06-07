مشعان الجبوري: “راحت فلوس المزورين والحرامية التي دفعوها لشراء الذمم والاصوات”

قال النائب في البرلمان العراقي مشعان الجبوري، اليوم الأربعاء، ان تصويت البرلمان على التعديل الثالث لقانون الانتخابات النيابية هو هزيمة للفاسدين والمزورين، وضياع لاموالهم.

وكتب الجبوري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، :”نعم راحت فلوس المزورين والحرامية التي دفعوها لشراء الذمم والاصوات والمراكز الانتخابية، حيث شرع مجلس النواب تعديل قانون الانتخابات الذي ينص على العد والفرز اليدوي، والغاء تصويت الخارج والنازحين والحركة السكانية، وتجميد عمل مجلس المفوضين الحالي ومدراء المفوضيات في الخارج، إضافة الى ان يتولى تسعة قضاة يسميهم مجلس القضاء ادارة المفوضية والاشراف على العد والفرز اليدوي وتنتهي مهمتهم بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات، فضلا عن تولي القضاء وهيئة النزاهة التحقيق مع المتورطين بالفساد سياسيين كانوا ام موظفين”.

وأضاف، “شكرا لرئيس ديوان الرقابة المالية واعضاء اللجنة التي قدمت لمجلس الوزراء والنواب توصيات شجاعة كان لها دور كبير في اقناع مجلس النواب بالتصويت على التشريع”، وأشكر مجلس الوزراء ورئيسه على موقفهم وتوصياتهم، وللنواب الـ ١٧٥ الذين تحدى بعضهم كتلهم والبعض الاخر وقف مع الحق رغم فوزه، لذلك أبارك للـ”عراق هزيمة الفاسدين”.

من جهته صوت أعضاء مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.