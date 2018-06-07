مصادر: أكثر من 50 عربة عسكرية أمريكية في سنجار

قدّرت مصادر محلية في قضاء سنجار يوم الأربعاء عديد القوات الامريكية المتواجدة في القضاء الذي يقطنه ذات غالبية من الكورد الايزيديين، والمتنازع عليه بين أربيل وبغداد بأكثر من 50 عربة عسكرية.

وقالت المصادر، ان ما لا يقل عن 55 عربة نوع “همر” تعود للقوات الامريكية قد استقرت في منطقتي “ام جريس”، و”ام الذيبان”، نافية انتشارها في جبل “جل ميرا” في سنجار.

وذكرت المصادر ان السكان عبروا عن ترحيبهم وفرحتهم بتواجد تلك القوات، مشيرين الى ان الحياة طبيعية في القضاء، وباتت أفضل من السابق.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لشؤون القيادة الوسطى إريك باهون قد اكد أن القوات الأمريكية في العراق ليس لديها أي قاعدة عسكرية في مدينة سنجار.

وقال باهون ـ لقناة (الحرة) الامريكية “إن القوات الأمريكية قد تكون استحدثت موقعا مؤقتا بمشاركة القوات العراقية في نقطة معينة لمواجهة تهديد أمني، موضحا أن تحرك القوات الأمريكية داخل العراق يتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية وبموافقتها”.