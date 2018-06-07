مصرف الرافدين يعلن إحصائية لما منحه من قرضي 50 و 15 مليونا

أعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء إنجاز القروض بأنواعها كافة، ومنحها للمواطنين خلال شهر نيسان الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في نيسان الماضي تمثلت في منح قروض البناء التي حددت بخمسين مليون دينار في قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 50 مترًا وقد بلغ عدد معاملات المنح 271 معاملة.

وأضاف البيان أما قروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار فقد تم منح 394 معاملة كما تم منح قروض مجمع بسماية السكني وقد وصل الى 135 وقروض تمويل البحوث العلمية للطلبة والأساتذة الباحثين فقد وصل الى 61 معاملة.