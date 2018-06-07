Posted on by

مصرف الرافدين يعلن إحصائية لما منحه من قرضي 50 و 15 مليونا

أعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء إنجاز القروض بأنواعها كافة، ومنحها للمواطنين خلال شهر نيسان الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في نيسان الماضي تمثلت في منح قروض البناء التي حددت بخمسين مليون دينار في قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 50 مترًا وقد بلغ عدد معاملات المنح 271 معاملة.

وأضاف البيان أما قروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار فقد تم منح 394 معاملة كما تم منح قروض مجمع بسماية السكني وقد وصل الى 135 وقروض تمويل البحوث العلمية للطلبة والأساتذة الباحثين فقد وصل الى 61 معاملة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close