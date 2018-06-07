مصور عالمي من النجف.. يحصل جائزتين في مهرجان القران والعترة العالمي

كتب: زينب اللهيبي

حصل المصور العالمي محمد علي الموسوي،وللمرة الثانية على التوالي جائزتين خلال مشاركته بمهرجان القران والعترة الطاهرة العالمي،المقام في محافظة خوزستان الإيرانية ،وذلك عن صور فوتوغرافية جسدت تاريخ العمارة الإسلامية ومراقد أهل البيت عليهم السلام في العراق.

حيث حصلت الصورة الأولى على الجائزة الذهبية؛ والثانية على جائزة أفضل صورة مشاركة من بين عدة صورة عربية وعالمية مشتركة بالمهرجان .

الموسوي وفي حديثا معه، أشار إلى إن هذه ليس مشاركته الأولى في المهرجان ،حيث أكد على اشتراكه بأكثر من ١٠ صور فوتوغرافية.

ومن الجدير بالذكر ؛إن المهرجان اشتركت فيه عدة دول عربية وأجنبية بمعارض للصور والكتب والحرف اليدوية والتحف الأثرية ،والذي شهد حضور جماهيري كبير استمر لأثني عشر يوما .