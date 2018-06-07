معصوم يقدم حلاً لتجاوز “مشكلات” على مائدة افطار

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الاربعاء، ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتعزيزها بمزيد من التفاهم والحوار الايجابي، بما يضمن حماية الديمقراطية ومسار العملية السياسية على أساس مبادئ الدستور والالتزام بالقوانين.

جاء ذلك في حديث له أمام عدد من كبار القادة وشخصيات العملية السياسية الذين لبوا الدعوة إلى مأدبة إفطار رمضاني في قصر السلام ببغداد اليوم الأربعاء.

واعرب معصوم عن أمله في تحقيق المزيد من التفاهم وترصين الجهود لتجاوز بعض المشكلات، وبما يساعد على خدمة البلد والشعب وحماية المكتسبات الأمنية المتحققة.