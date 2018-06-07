مكتبه ينفي سفر الجبوري الى قطر

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ليل الأربعاء- الخميس، سفر الأخير الى دولة قطر.

وقال المكتب في بيان له إنه “ينفى ما تم تداوله من اخبار ملفقة كاذبة حول سفر رئيس المجلس الى دولة قطر الشقيقة”.

وأكد المكتب، أن الجبوري “متواجد في بغداد ويؤدي مهامه على الصعيدين الرسمي والسياسي”.

وتابع، أنه “قد اعتاد على اطلاع جميع وسائل الاعلام حول سفر الجبوري ومشاركاته وزياراته الخارجية، وهو ملتزم بهذا النهج حرصا على الدقة والمصداقية”.

وكانت وسائل اعلام محلية قد أفادت، مساء الأربعاء، بوصول الجبوري الى الدوحة، في زيارة لم يعلن عنها.