مكونات كوردستان يطالبون بتعديل فقرة “الكوتا” في قانون انتخابات الاقليم

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في إقليم كوردستان يوم الأربعاء برلمان الإقليم تعديل فقرة “الكوتا” لقانون انتخابات الإقليم.

وقال رئيس الهيئة ضياء بطرس في مؤتمر صحفي عقده مع باقي المكونات اليوم في أربيل، ان قانون الانتخابات في كوردستان يحتوي على خلل “كبير” خاصة بفقرة “الكوتا” لباقي المكونات في الإقليم، داعيا الى اجراء تعديل على ذلك القانون بعد انتشار اديان، وطوائف متعددة داخل كوردستان ليكون لهم تمثيل داخل البرلمان، والمجالس، والحكومات المحلية في الاقليم.

وأضاف ان برلمان الإقليم يستطيع في أسبوع واحد ان يجري تعديلا على القانون، ويبلغ المفوضية فيه لكي تعتمده في انتخابات نهاية أيلول، مردفا بالقول ان “التعديل امر سهل”.

وكان رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد اعلن في الثامن من شهر أيا الماضي عن تحديد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في الثلاثين من شهر أيلول من العام الحالي.