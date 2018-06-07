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15 كيانا سياسيا تستعد لانتخابات كوردستان

من المقرر ان تنتهي، يوم غد الخميس، فترة تسجيل الكيانات السياسية لانتخابات برلمان كوردستان، حسبما اعلنت مفوضية الانتخابات في اقليم كوردستان.
وقال شورش حسن مدير العلاقات والاعلام في مفوضية الانتخابات والاستفتاء في تصريح لاعلام الاتحاد الوطني ان 15 كياناً سياسياً قاموا بتسجيل اسمائهم للمشاركة في انتخابات برلمان كوردستان، مشيرا الى ان عملية تسجيل الكيانات ستستمر لغاية يوم غد الخميس 7/6/2018.
واضاف ان الكيانات والاحزاب السياسية تقوم بملء استمارة خاصة وتقدم صكاً مصرفياً بقيمة 30 مليون دينار الى المفوضية، مشيراً الى ان فترة تسجيل التحالفات الانتخابية ستبدأ من يوم 20/6/2018.

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