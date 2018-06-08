ادارة مطار السليمانية تحدد موعد استئناف الرحلات الى طهران

أعلنت ادارة مطار السليمانية الدولي، الخميس، موعد استئناف الرحلات الى العاصمة الايرانية طهران.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبد الله قوله انه من المقرر ان تستأنف الرحلات الجوية بين مطار السليمانية وطهران مطلع الاسبوع المقبل، مشيراً الى ان المطار اتخذ جميع الاستعدادات اللازمة لهذا الغرض.

وأضاف ان تركيا غير مستعدة الى الوقت الحالي لاستئناف رحلاتها مع مطار السليمانية الدولي، موضحا ان على الحكومة الاتحادية اجراء الاتصالات مع تركيا لحل هذه المسألة.

واشار الى ان نسبة الرحلات من والى مطار السليمانية انخفضت بنسبة 30% عن العام المنصرم.

يشار الى ان وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان أعلنت مؤخراً استئناف نقل الشحن التجاري الجوي من والى مطار أربيل الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة اوميد محمد في تصريح صحفي، ان مطار أربيل جاهز حاليا لاستقبال طائرات الشحن الجوي.

وكانت بغداد فرضت حظرا على تسيير الرحلات الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين في أيلول الماضي، ضمن إجراءات عقابية ضد إقليم كوردستان على خلفية الاستفتاء الذي اجري يوم 25 من شهر أيلول الماضي، وأيدّ 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق.

ووافقت بغداد على إعادة فتح المطارين في آذار الماضي بعد مفاوضات شاقة خاضتها أربيل.