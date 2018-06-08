البارزاني يبحث مع نجم الدين كريم مذكرة القبض الصادرة بحقه

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الخميس، مع محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم مذكرة القبض الصادرة بحقه.

وقال مكتب البارزاني في بيان ان “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني استقبل اليوم، في اربيل محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم”، مبينا انه “تم بحث الأوضاع في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، والمعادلات السياسية بعد إنتخابات مجلس النواب وآخر المستجدات على الساحة السياسية”.

واضاف انه “تم تقييم مستقبل العراق، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مواقف الأطراف السياسية”.

وفي محور آخر من اللقاء، اكد المكتب انه “تم التطرق الى قرار إلقاء القبض على نجم الدين كريم”، مشيرا الى انه “تبين أن القاضي الذي أصدر أمر إلقاء القبض على رئيس مجلس كركوك ريبوار الطالباني، هو ذات القاضي الذي أصدر أمر إلقاء القبض على نجم الدين كريم”.

وتابع ان “القرارين صدرا بدسيسة خونة 16 ترين الاول الماضي، وإنهما إمتداد لتلك الخيانة”.

يذكر ان القضاء العراقي اصدر مذكرتي قبض بحق رئيس مجلس كركوك ريبوار طه ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، كما وتم اصدار قرار بحجز اموال الاخير.