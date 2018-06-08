الجنابي: الكائنات الفضائية لا تلقي الفضلات في قنوات المياه وانما المواطنون ونحتاج لحملة توعية

اكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي، الخميس، ان الكائنات الفضائية لا تلقي الفضلات في قنوات المياه، وانما المواطنين.

وقال الجانبي في مؤتمر صحفي، “الكائنات الفضائية لا تلقي الفضلات في قنوات المياه وانما المواطنون ونحتاج لحملة توعية”، مبينا ان “معالجة شحة المياه وتوفيرها للمواطنين تبدأ منهم”.

واضاف، “شاهدنا شبابا يمشون على المياه بسبب الشنبلان، والسبب الرئيس لوجود الشنبلان هو التلوث، كانت الاستجابة رائعة خلال الحملة ضد زهرة النيل، ولكنها فقيرة ضد الشنبلان”.

وبين ان “عمل وزارة الموارد ليس إزالة الشنبلان والادغال، الذي يعود خلال أسبوع واحد، وإنما وعي المواطن هو المسؤول”.

وتابع: ان “المجتمع لا يريد أن يصدق أن سدود الدول المجاورة ستسبب بشحة المياه، مما يؤدي الى تغير السياسة المائية وتحولها الى سياسة شحة”، مؤكدا على ضرورة ان “تسقى الملاعب والساحات من المياه الجوفية، وليس من مياه الاسالة”.

واستدرك: “اننا نطمئن المواطنين بعدم وجود ازمة كارثية تستدعي القلق على حياة المواطنين”، مبينا: ” نستطيع بخزينة الماء الحالي تامين زراعة ٢ مليون دونم”.