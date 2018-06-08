الرئيس بارزاني: شكراً للذين لم يتراجعوا ولم ينحنوا

اعتبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الخميس 7 يونيو/ حزيران “يوماً تأريخياً” كونه اليوم الذي تم فيه تحديد موعد اجراء استفتاء الاستقلال العام الماضي 2017 ، شاكراً الذين لم يتراجعوا عن موقفهم المؤيد للاستفتاء وعملوا من اجل نجاح العملية .

الرئيس بارزاني قال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، ” يعتبر اليوم يوم تأريخي ، يوم تحديد موعد الإستفتاء ، شكري وتقديري للذين لم يتراجعوا ولم ينحنوا ” .

وكان اكثر من 92 بالمئة من شعب كوردستان صوتوا في استفتاء اجري في 25 سبتمبر/ أيلول 2017 باقليم كوردستان ، لصالح الاستقلال عن العراق ، بيد ان بغداد عارضته بشدة وفرضت سلسلة عقوبات جماعية على الاقليم ، كما شنت هجوماً عسكرياً غير مبررعلى كركوك والمناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) في 16 اكتوبر/ تشرين الاول واحتلت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الامنية العراقية الاخرى مساحات واسعة من تلك المناطق .