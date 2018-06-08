السيد وزير الكهرباء..جهود متميزة لكوادر وعاملين بوزارة الكهرباء بمنطقة الدورة

حامد شهاب

من مهامنا أن نشيد بالجهود المتميزة التي يبذلها كوادر وعاملون في وزارة الكهرباء وبخاصة منطقة الدورة محلة 836 ، ونتوجه بالرجاء الى السيد وزير الكهرباء والجهات الادارية المسؤولة في الوزارة لتكريم من يرد إسمه ضمن مقالنا هذا، لما يبذلونه من جهود خيرة لخدمة المواطنين او على الأقل توجيه الشكر والتقدير لهم .

ومن المتقدمين بتقديم الخدمة الجليلة عند الاتصال بهم السيد مدير عام كهرباء الكرخ الشمالي الأستاذ المهندس ناصر ، وله منا ومن أهالي منطقة الميكانيك شكرنا وتقديرنا..حيث يبادر الرجل الى ابلاغ جهات الصيانة الفنية بمنطقة الميكانيك لاصلاح العطلات…فله منا شكرنا وتقديرنا ..

كما يتطلب الأمر توجيه الشكر والتقدير والتكريم للوجبة المسائية في مركز صيانة الميكانيك ، وبخاصة مسؤول الوجبة المسائية حجي حميد رشيد هندي (أبو مصطفى) والمهندس علي محمود وهما من المتميزين في الدائرة والمتعاونين مع طلبات المواطنين ، بمنطقة الميكانيك ، واللذين طالبنا اكثر من مرة بتثبيتهم على الملاك الدائم كونهم متميزون وعلى العقود ، ولم يتم التجاوب مع هامش السيد الوزير بشأن تثبيتهم قبل ثلاث سنوات حتى الان..وكذلك تكريم بقية العاملين في الوجبة المسائية من فنيين وسواق وادارة ، كونهم الوجبة الوحيدة التي تنفذ طلبات المواطنين عندما تتعرض الكهرباء لاعطال ، فيبادروا الى الاستجابة لمطالبنا ..وهم (المبتلون) بتنفيذ الأوامر.

أما الوجبة الصباحية في مركز صيانة الدورة الميكانيك فلم تحرك يوما ساكنا منذ سنوات ولم تكلف نفسها في أية مناشدة يوجهها المواطنون وكأنهم (تنابل) لايقدمون ولا يؤخرون وهذه الملاحظة على الوجبة الصباحية بمركز صيانة الميكانيك مؤشرة منذ عشر سنوات وموثقة بمقالات منشورة قبل أكثر من ثلاث سنوات.

نكرر الرجاء للسيد وزير الكهرباء المهندس قاسم الفهداوي تكريم من ورد إسمه ضمن مقالنا بدءا من السيد مدير عام كهرباء الكرخ الشمالي المهندس ناصر ، وكذلك العاملين بالوجبة المسائية في مركز صيانة الميكانيك ومسؤول الوجبة والفنيين والسواق بمعيتهم..مع خالص تقديرنا لكل جهد خير لتقديم الخدمة للمواطنين.

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