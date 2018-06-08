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الصدر يعلق على حادثة انفجار مدينته ويأمر بتشكيل لجنة

اصدر المكتب الإعلامي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس بيانا عزى فيه أهالي مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية شرقي العاصمة بغداد على خلفية الانفجار الذي وقع امس وسقط على اثره العشرات بين قتيل وجريح.

ودعا المكتب في بيان اليوم، أهالي المدينة الى “ضبط النفس وتفويت الفرصة على الأعداء الذين يتحينون الفرص للانقضاض على أي تحسّن في الوضع الأمني او السياسي” في العراق.

وبحسب البيان فإن الصدر “أمر بتشكيل لجنة لمعرفة الأسباب التي أدت الى هذا الانفجار، وما أحاط به من ملابسات على ان ترفع اللجنة تقريرها اليه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام”.

وقتل شخصان وأصيب اكثر من 90 اخر بجروح مع تدمير منازل مساء امس الاربعاء بانفجار وقع في مدينة الصدر أعلنت السلطات الأمنية العراقية انه ناجم عن كدس للأعتدة مخزون داخل حسينية (مسجد للشيعة).

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