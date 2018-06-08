العاكوب يوظف امير داعشي وافخاي ادرعي اصبح شيخا وهابيا

نعيم الهاشمي الخفاجي

خلال متابعاتنا المستمرة للاخبار على الساحة العراقية والاقليمية توقفت يوم امس على خبرين، الخبر الاول قيام محافظ نينوى العاكوب والذي خلف المجرم قاتل اطفالنا ومسبي نسائنا صديق وممثل داعش في العملية السياسية العرجاء اثيل النجيفي المحرض الاول على القوات الامنية ومدخل الدواعش لمدينة الموصل بحجة انهم من افراد الصحوات في مساء يوم التاسع من حزيران عام 2014 والذي استبشرت به قناة العراقية بيومها حتى ان المراسل الصحفي المغفل سمير سلوكه قد بكى في مساء تلك الليلة وهو ينقل مشاعر الجياشة لما شاهده كيف المساجد في الموصل مدينة المآذن بعد صلاة المغرب تردد بصوت واحد الله اكبر وكيف امتلئت في الاف المصلين لمحاربة داعش لكن بعد ساعة اختفى سمير سلوكه وشاهدناه في صبيحة يوم العاشر من حزيران في الخازر وهو ينقل الاخبار، سمير سلوكه غطى عملية دخول داعش للموصل اعتقادا منه انهم صحوات وبيومها كنت الكاتب الوحيد الذي حذر الحكومة ان النجيفي ادخل ارهابيين للموصل وليس مقاتلين من الصحوات ويوم العاشر من حزيران عام 2014 ثبت صحة كلامي وكذب وسذاجة من كان يحسن الظن في النجيفي ومن لف لفه، خالد العبيدي عمل مستشارا 8سنوات عند خاله اثيل النجيفي وكان يتجول داخل الموصل بوقت انها كانت ساقطة بيد فلول البعث منذ حزيران عام 2004 وبدون حماية لأن الاخ لايحتاج حماية لانه ممثل العصابات الإرهابية في العملية السياسية، العاكوب خلف اثيل النجيفي وقد استبشر المغفلون في المحافظ الجديد العاكوب، هناك حقيقة الكيانات السياسية السنية في غالبيتهم يمثلون فلول البعث وبشهادة عناصر وطنية سنية منها شهادة الاخ اسماعيل الجبوري ابن عم سليم الجبوري والذي اراد ان يرشح نفسه للانتخابات البرلمانية مرشحا عن الحزب الشيوعي وكاد ان يقتل وانقذوه اخوته وابناء عمومته حيث نجا في اعجوبة وقالوا له من يسيطر على مناطق السنة هم رؤوس حزب البعث وكل المرشحين مرتبطين مع قيادات فلول البعث، الاخ اسماعيل الجبوري يتحدث في هذه الحقيقة ليل نهار وهو يؤكد انه من عائلة سنية من شهربان وان سليم الجبوري ممثل للعصابات اﻹرهابية، مشكلتنا الحقيقية ساسة المكون الشيعي يخدعون عامة الناس في انهم يبنون دولة قانون ومؤسسات مع فلول البعث وفي مسميات مختلفة وبعد مضي 15 عام خسرت الاحزاب الشيعية قاعدتها الشعبية ولننظر لنتائج الانتخابات الاخيرة والتي اطاحت بالكثير من رؤسهم لكن للاسف اتفق الجميع على مسخ نتيجة الانتخابات بحجج واهية منها حجة التزوير في وقت ان عمليات التزوير مورست في المناطق السنية بكل الدورات الانتخابية السابقة في انتخابات عام 2010 قناة الجزيرة نقلت خبر عاجل بعد ثلاث ساعات من فتح المراكز الانتخابية في يوم الانتخابات اعلنت في نفاذ البطاقات الانتخابية وتم مطالبة بغداد بسرعة ارسال بطاقات جديدة وتبين ان العصابات الارهابية هم من صوتوا نيابة عن المواطنين، العاكوب طرد موظف يشغل رئيس مؤسسة المياه والمجاري في الموصل وحل محله موظف جديد كان يعمل اميرا في تنظيم داعش، بالنسبة لي لم يكن لي الخبر غريب لان العاكوب ومن لف لفهم يمثلون القاعدة وداعش من خلال البعث، امس شاهدت مقطع فيديوا للمتحدث في اسم الجيش الاسرائيلي الجنرال افخاي ادرعي وهو يتكلم بالغة عربية خطابه موجه الى الاسلام السني الوهابي حيث قال ان اﻹمام محمد بن عبدالوهاب قد حذركم من الشيعة الرافضة وعليكم مقاتلتهم وعدم تصديق دعوامهم في جمعة يوم القدس اين انتم من قول اﻹمام محمد بن عبدالوهاب وترحم عليه وقال هذا اﻹمام العظيم قد قال لكم الشيعة اعدائكم وليس اليهود ههههههه بكل الاحوال يواجه الشيعة في العراق تحدي ارهابي كبير بتخطيط صهيوني ودعم امريكي وفي اموال وفتاوي وهابية لقتل شيعة العراق بشكل خاص ومن المؤسف ساستنا مهرولين وراء كل من هب ودب لم يستفيدوا من تجربة ال 15 عام الماضية والتي كلفتنا 2 مليون شهيد انه امر بقمة السذاجة والغباء لكل ساسة المكون الشيعي الذين لازالوا يعتقدون في بناء دولة امنة ويجلبون حياة رفاهية لمواطنيهم بعملية سياسية مع فلول البعث هؤلاء انجاس فلول البعث اشبه في عضو بجسم الانسان مصاب في ورم لمرض خبيث علاجة الامثل بتر هذا العضو المريض لسلامة بقاء الجسم سليم وقادر على البقاء في الحياة مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.

العاكوب يوظف امير داعشي وافخاي ادرعي اصبح شيخا وهابيا نعيم الهاشمي الخفاجي

خلال متابعاتنا المستمرة للاخبار على الساحة العراقية والاقليمية توقفت يوم امس على خبرين، الخبر الاول قيام محافظ نينوى العاكوب والذي خلف المجرم قاتل اطفالنا ومسبي نسائنا صديق وممثل داعش في العملية السياسية العرجاء اثيل النجيفي المحرض الاول على القوات الامنية ومدخل الدواعش لمدينة الموصل بحجة انهم من افراد الصحوات في مساء يوم التاسع من حزيران عام 2014 والذي استبشرت به قناة العراقية بيومها حتى ان المراسل الصحفي المغفل سمير سلوكه قد بكى في مساء تلك الليلة وهو ينقل مشاعر الجياشة لما شاهده كيف المساجد في الموصل مدينة المآذن بعد صلاة المغرب تردد بصوت واحد الله اكبر وكيف امتلئت في الاف المصلين لمحاربة داعش لكن بعد ساعة اختفى سمير سلوكه وشاهدناه في صبيحة يوم العاشر من حزيران في الخازر وهو ينقل الاخبار، سمير سلوكه غطى عملية دخول داعش للموصل اعتقادا منه انهم صحوات وبيومها كنت الكاتب الوحيد الذي حذر الحكومة ان النجيفي ادخل ارهابيين للموصل وليس مقاتلين من الصحوات ويوم العاشر من حزيران عام 2014 ثبت صحة كلامي وكذب وسذاجة من كان يحسن الظن في النجيفي ومن لف لفه، خالد العبيدي عمل مستشارا 8سنوات عند خاله اثيل النجيفي وكان يتجول داخل الموصل بوقت انها كانت ساقطة بيد فلول البعث منذ حزيران عام 2004 وبدون حماية لأن الاخ لايحتاج حماية لانه ممثل العصابات الإرهابية في العملية السياسية، العاكوب خلف اثيل النجيفي وقد استبشر المغفلون في المحافظ الجديد العاكوب، هناك حقيقة الكيانات السياسية السنية في غالبيتهم يمثلون فلول البعث وبشهادة عناصر وطنية سنية منها شهادة الاخ اسماعيل الجبوري ابن عم سليم الجبوري والذي اراد ان يرشح نفسه للانتخابات البرلمانية مرشحا عن الحزب الشيوعي وكاد ان يقتل وانقذوه اخوته وابناء عمومته حيث نجا في اعجوبة وقالوا له من يسيطر على مناطق السنة هم رؤوس حزب البعث وكل المرشحين مرتبطين مع قيادات فلول البعث، الاخ اسماعيل الجبوري يتحدث في هذه الحقيقة ليل نهار وهو يؤكد انه من عائلة سنية من شهربان وان سليم الجبوري ممثل للعصابات اﻹرهابية، مشكلتنا الحقيقية ساسة المكون الشيعي يخدعون عامة الناس في انهم يبنون دولة قانون ومؤسسات مع فلول البعث وفي مسميات مختلفة وبعد مضي 15 عام خسرت الاحزاب الشيعية قاعدتها الشعبية ولننظر لنتائج الانتخابات الاخيرة والتي اطاحت بالكثير من رؤسهم لكن للاسف اتفق الجميع على مسخ نتيجة الانتخابات بحجج واهية منها حجة التزوير في وقت ان عمليات التزوير مورست في المناطق السنية بكل الدورات الانتخابية السابقة في انتخابات عام 2010 قناة الجزيرة نقلت خبر عاجل بعد ثلاث ساعات من فتح المراكز الانتخابية في يوم الانتخابات اعلنت في نفاذ البطاقات الانتخابية وتم مطالبة بغداد بسرعة ارسال بطاقات جديدة وتبين ان العصابات الارهابية هم من صوتوا نيابة عن المواطنين، العاكوب طرد موظف يشغل رئيس مؤسسة المياه والمجاري في الموصل وحل محله موظف جديد كان يعمل اميرا في تنظيم داعش، بالنسبة لي لم يكن لي الخبر غريب لان العاكوب ومن لف لفهم يمثلون القاعدة وداعش من خلال البعث، امس شاهدت مقطع فيديوا للمتحدث في اسم الجيش الاسرائيلي الجنرال افخاي ادرعي وهو يتكلم بالغة عربية خطابه موجه الى الاسلام السني الوهابي حيث قال ان اﻹمام محمد بن عبدالوهاب قد حذركم من الشيعة الرافضة وعليكم مقاتلتهم وعدم تصديق دعوامهم في جمعة يوم القدس اين انتم من قول اﻹمام محمد بن عبدالوهاب وترحم عليه وقال هذا اﻹمام العظيم قد قال لكم الشيعة اعدائكم وليس اليهود ههههههه بكل الاحوال يواجه الشيعة في العراق تحدي ارهابي كبير بتخطيط صهيوني ودعم امريكي وفي اموال وفتاوي وهابية لقتل شيعة العراق بشكل خاص ومن المؤسف ساستنا مهرولين وراء كل من هب ودب لم يستفيدوا من تجربة ال 15 عام الماضية والتي كلفتنا 2 مليون شهيد انه امر بقمة السذاجة والغباء لكل ساسة المكون الشيعي الذين لازالوا يعتقدون في بناء دولة امنة ويجلبون حياة رفاهية لمواطنيهم بعملية سياسية مع فلول البعث هؤلاء انجاس فلول البعث اشبه في عضو بجسم الانسان مصاب في ورم لمرض خبيث علاجة الامثل بتر هذا العضو المريض لسلامة بقاء الجسم سليم وقادر على البقاء في الحياة مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.