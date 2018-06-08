العثور على 116 لوحا طينيا مسماريا تعود الى الالف الثالثة قبل الميلاد في السليمانية

أعلنت مديرية الاثار في محافظة السليمانية يوم الخميس عن العثور على 116 لوحا طينيا مسماريا تعود الى الالف الثالثة قبل الميلاد، مشيرة الى ان تلك الالواح تتحدث عن الحياة الاجتماعية، والسياسية، والعمرانية لذلك العصر.

وقال مدير الاثار كمال رشيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية، انه بعد عملية تحرير العراق عمل 20 فريقا من جامعات أوربية، وامريكية، ويابانية في مجال تنقيب الاثار في المحافظة، مردفا بالقول ان تلك الفرق تمكنت من تحديد 1000 موقع اثري بالسليمانية.

وأضاف ان احد الفرق نقب في موقع اثري في ناحية “بكره جو” يعود الى القرن الالاف الثالث قبل الميلاد، مبينا ان في العامين الماضيين تمكن الفريق من العثور على 116 لوحا طينيا مكتوبا بالخط المسماري.

وأوضح رشيد ان تلك الالواح تحتوي على نصوص مسمارية تتحدث عن الحياة الاجتماعية، والسياسية، والعمرانية لذلك العصر.