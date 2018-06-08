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العراق يتقدم بتصنيف المنتخبات العالمية

تقدم المنتخب العراقي لكرة القدم مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الصادر اليوم الخميس.

واحتل الفريق العراقي المركز 89 برصيد 377 نقطة، بعد ان كان في المركز 91 في التصنيف السابق.

وعلى مستوى القارة الاسيوية، فقد احتل الفريق العراقي المركز 11، خلف منتخبات إيران واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والصين وسوريا والإمارات ولبنان وعمان.

وحافظ المنتخب الألماني على صدارة التصنيف برصيد 1558 نقطة، فيما حلت البرازيل ثانيا برصيد 1431 فالمنتخب البلجيكي ثالثاً برصيد 1289 ثم منتخب البرتغال في المركز الرابع برصيد 1274 نقطة يليه منتخب الأرجنتين خامساً برصيد 1241 نقطة.

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