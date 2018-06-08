القوات الأمنية تعيد فتح شارع فلسطين بعد انتهاء مسيرة “يوم القدس العالمي”

اعادت القوات الامنية، ظهر اليوم الجمعة، فتح منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد، بعدما اغلقت لاسباب امنية متزامنة مع مسيرة يوم القدس العالمي.

وقال مصدر امني إن “القوات الامنية اعادت فتح منطقة شارع فلسطين امام المارة، بعد أن تم اغلاقها كاجراءات احترازية متزامنة مع مسيرة يوم القدس العالمي، التي يشارك بها عدد من فصائل الحشد الشعبي”.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بإغلاق شارع فلسطين وسط بغداد بالتزامن مع انطلاق مسيرة “يوم القدس العالمي”.

وقال المصدر إن “القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية الى منطقة شارع فلسطين الساعة الثامنة صباح اليوم، تزامناً مع انطلاق مسيرة يوم القدس العالمي”.

وذكر ان المسيرة “بحضور عدد من الشخصيات الدينية والعشائرية وعدد من الفصائل المسلحة”، لافتا الى ان “القطع يستمر لغاية الساعة الواحدة ظهراً”.

ويوم القدس العالمي هو اليوم الذي نادى له قائد الثورة الإسلامية في ايران، روح الله الخميني، بعد انتصار الثورة في عام 1979 للميلاد، ويكون في آخر جمعة من شهر رمضان، وتشارك فيه فصائل الحشد الشعبي، فضلا عن رجال دين ووجهاء.