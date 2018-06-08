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القوات الامنية تباشر بغلق منطقة الكرادة داخل

افاد مصدر امني في بغداد، الخميس، بأن القوات الامنية باشرت بغلق منطقة الكرادة داخل، مبينا ان ذلك يستمر لحين انتهاء عيد الفطر.
وقال المصدر في حديث ان “القوات الامنية باشرت بغلق منطقة الكرادة داخل وسط العاصمة، اعتبارا من الساعة السابعة مساءا ولغاية السادسة صباحا”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “هذا الاجراء سيستمر لحين انتهاء ايام عيد الفطر”.

ودعا نائب رئيس اللجنة الامنية بمجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، امس الاربعاء، الاجهزة الامنية الى اغلاق منطقة الكرادة ومداخلها والمناطق المكتظة بالسكان والمتبضعين مع اقتراب عيد الفطر المبارك، عازيا السبب الى منع حصول اي خروقات امنية خلال هذه الايام.

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