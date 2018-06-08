الكهرباء ترفع دعوى قضائية ضد مسؤول محلي في البصرة بتهمة التهجم

رفعت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد عضو بمجلس محافظة البصرة بتهمة “تضليل الرأي العام”.

وذكرت الوزارة في بيان، انه “نأسف لتصريحات عضو مجلس محافظة البصرة حسام ابو الهيل، في تقرير بثته قناة الحرة عراق يوم امس الأربعاء، والتي تهجم من خلالها على مسؤولي الوزارة بكلمات تؤجج وتضلل جماهير البصرة وتثير الرأي العام بمعلومات غير صحيحة بداعي حرصه على البصرة وابنائها”.

وأكدت الوزارة، ان “كميات الطاقة المجهزة لمحافظة البصرة قد تجاوزت (٣٠٠٠) ميكاواط بعكس مابثه التقرير والذي تحدث عن (٢٠٠٠) ميكاواط”.

ولفتت الى انها “تود ان تبين للرأي العام وابناء محافظة البصرة ان من يتحدث الان من مسؤولي المحافظة عن حقوق ومعاناة ابنائها لم تلمس منه وزارة الكهرباء اي جهد طيلة السنوات الماضية في تقليص الضائعات وزيادة ساعات التجهيز”، مشيرة الى انها “وفي ذات الوقت تشكر اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات الذين يدعمون عمل الوزارة”.

وبحسب البيان، وجهت وزارة الكهرباء، “الدائرة القانونية باقامة دعوى قضائية على كل من يدعي ادعائات باطلة ويتهم مسؤولي الوزارة بتهم لا اساس لها من الصحة هدفها تضليل الرأي العام وتأجيج الشارع”.