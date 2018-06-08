انتخاب العراق لنيابة ‫الجمعية العامة للأمم المتحدة

اعلنت الخارجية العراقية عن إنتخاب ‫العراق‬ نائبا لرئيس ‫الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 73.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب، في بيان، ان العراق يتطلع للعب دور محوري في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للعام 2030 بالاضافة الى المساهمة الفاعلة في تطوير أساليب عمل الجمعية العامة وتعزيز دور العراق في الساحة الدولية.

الجمعية العامة هي جهاز الأمم المتحدة التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع السياسة العامة. وتلزم في التصويت على قضايا محددة، مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن وانتخاب أعضاء مجلس الأمن، موافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، أما المسائل الأخرى فتتقرر بأغلبية بسيطة.