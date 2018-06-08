بارزاني: الخونة وراء قرار اعتقال كريم عبر قاض امر باعتقال طالباني

بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، مع محافظ كركوك “المقال” نجم الدين كريم، اليوم الخميس، الاوضاع في المناطق المتنازع عليها والمستجدات السياسية التي اعقبت الانتخابات النيابية الاخيرة في العراق.

وجاء في بيان لبارزاني نشر على موقعه الرسمي انه وكريم تبادلا الاراء بشأن اخر المستجدات، لافتا الى انهما فيما مواقف الاطراف السياسية بشأن مستقبل العراق.

وبحسب الموقع فان الاجتماع تطرق لاوامر اعتقال نجم الدين كريم، وظهر بان القاضي الذي امر باعتقال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني هو نفسه الذي اصدر امر اعتقال من وصفه بالمحافظ الشرعي لكركوك، مبينا ان امري الاعنقال صدرا عن القاضي نفسه “بدفع من خونة 16 تشرين الاول، وهو استمرار للخيانة نفسها”.

وكان الجيش العراقي والحشد الشعبي قد اقتحما كركوك وطوزخورماتو والمناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بعد انسحاب وصفه الكورد بـ”الخيانة” من قبل البيشمركة باوامر من جناح من قادة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان نجم الدين كريم من اشد الداعمين لعملية الاستفتاء التي اجريت على استقلال كوردستان بمشاركة كركوك ومناطق متناع عليها.