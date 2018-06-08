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بارزاني معزياً مدينة الصدر: “الارهاب لم ينته مثلما روجوا له”

بعث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الخميس، رسالة أدان فيها العملية الارهابية التي إستهدفت المدنيين الآمنين العزل في مدينة الصدر.

وقال بارزاني في رسالته “ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي أدى الى إستشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين الأبراء في مدينة الصدر، في الليلة الماضية، ونبعث بتعازينا ومواستنا الى ذوي الشهداء، متمنين والشفاء العاجل للجرحى”.

واضاف ان “هذا الهجوم الإرهابي يدل على أن داعش والإرهاب لم ينتهيا حتى الآن كما كان يروج له، وأن الإرهابيين مازالوا يهددون أمن وحياة المواطنين”.

وقتل شخصان وأصيب اكثر من 90 آخرين، بجروح مع تدمير منازل مساء امس الاربعاء بانفجار وقع في مدينة الصدر.

وأعلنت السلطات الأمنية العراقية ان التفجير ناجم عن كدس للأعتدة مخزون داخل حسينية (مسجد للشيعة).

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