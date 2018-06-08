بالفيديو: 5 أطعمة لا يجب وضعها في المايكروويف…وإلاّ!

من السهل جدا تسخين الأطعمة في المايكروويف، نظرا لوفرة الوقت وسهولة وضع المأكولات في هذا الجهاز. لكن إنتبهوا، يمكن لهذا الابتكار المفيد أن يضرّ في المقابل بصحتكم، ومن المهم معرفة أنواع الأطعمة التي يجب تجنّب تسخينها.

إليكم، 5 أطعمة لا يجب وضعها في المايكروويف، بحسب خبراء التغذية.

1- البروكولي

البروكولي المطبوخ يفقد كل عناصره الغذائية بعد وضعه في المايكروويف، لذا من المفضل حفظه في طبق وعدم تسخينه في هذا الجهاز.

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2- المعكرونة

لا يقوم المايكروويف بتسخين الطعام بطريقة متساوية ومتوازنة، لذا يجب تجنّب وضع المعكرونة فيه.

3- الماء

عندما يتم تسخين الماء على النار، ينتج عن ذلك فقاعات صغيرة. لكن حين يتم وضع الماء في المايكروويف، لن تروا هذه الفقاعات وتصبح الماء ساخنة جدا. وبالتالي، إن استخدام هذه المياه غير صحي بتاتا ويمكن أن يحرق اللسان.

4- البيض

على الرغم من أن الطريقة أسهل وأسرع، لكن إنتبهوا من سلق البيض مع قشره في المايكروويف. فهناك احتمال كبير في انفجاره داخل الجهاز.

5- الفلفل الحار

الفلفل الحارّ إذا وُضع في المايكروويف، سيقوم بافراز مواد كيمائية تسبب بالتهاب الحنجرة إذا تم تناوله. لذا إياكم وضع الفلفل في المايكروويف.

ولا تنسوا أنه يجب عدم تسخين الأطعمة مرّة ثانية، بحال سبق وأن دخلت المايكروويف لأنه ينتج عن ذلك افراز للبكتيريا المضرّ بصحتكم.