برلمان كوردستان لتركيا: الطريق الى “قنديل” لن يكون مفروشا بالورود

وصف برلمان اقليم كردستان اليوم الخميس التهديدات التركية في اجراء عملية عسكرية بجبل قنديل بانها اختراق للسيادة العراقية، متهما الجهات الدبلوماسية العراقية بالتقصير.

وقال مستشار البرلمان طارق جوهر انه “على الحكومة العراقية تحمل مسؤولياتها تجاه اقليم كوردستان الذي كانت في السنوات السابقة تتمسك بحرصها على سيادتها من خلاله، لكن يبدو الان هي مقصرة في هذا الجانب”.

واضاف انه “على الحكومة الاتحادية ان تتحرك سريعا لتنفيذ التزاماتها للحفاظ على امن واستقرار اقليم كردستان وحياة المواطنين والقرى التي تم اعادة اعمارها”.

وختم تصريحه بالقلو انه “لا اتصور ان طريق الوصول الى قنديل سيكون مفروشا بالورود لانها منطقة جبلية حدودية وعرة والحكومات السابقة سواء العراقية والايرانية والتركية فشلوا في الوصول الى هذا المثلث الحدودي”، منوها الى ان الوصول الى هذا المثلث “له اصعب مما يتوقعه الاتراك”.

وكانت تركيا قد هددت خلال اليومين الماضيين “بامكانية التدخل العسكري في جبل قنديل باي لحظة ” من اجل ما وصفته “التصدي لتهديد حزب العمال الكوردستاني”.

ودعت حكومة اقليم كوردستان حزب العمال الى اخلاء تواجده في حدود اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي خلال مؤتمر صحفي، “ندعو مقاتلي حزب العمال الى اخلاء مواقعهم الواقعة داخل اراضي الاقليم كون تركيا مقبلة على عملية عسكرية”.

ودعت حكومة الاقليم، تركيا الى احترام سيادة الاراضي العراقية.

واعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن تركيا أقامت 11 قاعدة إقليمية في شمالي العراق، وضاعفت عدد قواتها، فيما أشار إلى احتمالية توغل قوات تركية جديدة داخل الأراضي العراقية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية، الثلاثاء.

جدير بالذكر أن منظمة “بي كا كا”، تتخذ من جبال قنديل الحدودية معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تسيطر 515 من القرى الكوردية بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي.