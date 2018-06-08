Posted on by

برلين: القوات الكردية تعتقل عراقيا يشتبه باغتصابه وقتله لمراهقة ألمانية

برلين، ألمانيا (CNN)– أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، الجمعة، اعتقال عراقي يشتبه بإقدامه على اغتصاب فتاة ألمانية مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما وقتلها.

وبين الوزير الألماني أن المشتبه به يدعى علي بشار يبلغ من العمر 20 عاما وقد تم اعتقاله من قبل القوات الكردية في العراق وذلك بعد إصدار مذكرة دولية لاعتقاله، الخميس.

وبين سيهوفر أن المشتبه به كان لاجئا في ألمانيا وفر من الاعتقال ليهرب بعدها إلى العراق إلى جانب سبعة من أفراد أسرته في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، لافتا إلى إطلاق سراح مشتبه به ثان في هذه القضية.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close