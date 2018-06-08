بغداد تناقض طهران: اتفاق مبادلة النفط لم يبدأ لعقبات لوجستية

أرجع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الخميس، تأخير بدء اتفاق مبادلة النفط الخام بين بغداد وطهران، إلى ما أسماه وجود “عقبات لوجستية”.

ويأتي تصريح الوزير العراقي منافيا لما أوردته وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية “شانا” الأحد الماضي، أن “المبادلة بدأت”.

وأوضح اللعيبي خلال مشاركته في حفل توقيع اتفاق نفطي في البصرة جنوب العراق، أنه “جرى توقيع اتفاق مع إيران قبل 7 شهور، لتزويدها بكميات من نفط كركوك إلى مصفى في كرمانشاه، مقابل تصدير نفس الكميات إلى جنوب العراق”.

واستدرك قائلا “حتى الآن تأخر تنفيذ العقد، بسبب العقبات اللوجستية، ونحن الآن في المراحل الأخيرة للتنفيذ”، مضيفا أنه “بمجرد رفع العقبات اللوجستية سيتم التنفيذ”.

وكانت بغداد وافقت خلال العام الماضي على شحن الخام من حقل كركوك النفطي في شمال البلاد إلى إيران، للاستخدام في مصافيها النفطية، على أن تقوم إيران بتسليم نفس الكمية من الخام إلى موانئ جنوب العراق.