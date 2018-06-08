بوتين يحسم الجدل بشأن مشاريع روسيا بكوردستان ويوجه رسالة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كل مشاريع روسيا في إقليم كوردستان العراق شرعية وواعدة.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي، ان تلك المشاريع غير موجهة إلى تشجيع النزاعات الداخلية، وإنما تهدف إلى تطوير العلاقات الطبيعية.

ودخلت شركة “غازبروم نفط” في صيف 2012 بتنفيذ مشاريع في اقليم كوردستان، رفضتها بغداد.

ووقعت ايضا اتفاقيات تقاسم الإنتاج في كتلة غارميان التي تبلغ حصة روسيا فيها 40%، وكتلتي حلبجة وشاكال بحصة 80% بينما يذهب ما تبقى لحكومة الإقليم، كما وقعت “غازبروم نفط” في فبراير 2013، اتفاقا حول القيام بأعمال الخدمة العامة لكتلة ثالثة في الإقليم هي حلبجة.

وقعت شركة “روس نفط” الروسية، مؤخرا على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، على اتفاقية حول تطوير أعمال الغاز في كوردستان العراق، تتضمن التعاون في بناء خط أنابيب الغاز.