ترشيح حنان الفتلاوي لمنصب محافظ بابل

كشف رئيس ائتلاف الكفاءات للتغيير النائب هيثم الجبوري، الخميس، عن ترشيح رئيسة ائتلاف ارادة حنان الفتلاوي الى منصب محافظ بابل، فيما اشار الى سعي الائتلافين الى التحالف مع بعضهما.

وقال الجبوري في حديثه الى برنامج سحور عراقي، الذي تبثه قناة السومرية، “أدعم ترشيح الدكتورة حنان الفتلاوي لمنصب محافظ بابل”.

وأضاف الجبوري، أن الفتلاوي “طبيبة بنت الحلة وسياسية قوية وصفحتها ناصعة البياض، والمحافظة تحتاج الى هكذا شخصية”، مشيرا الى أن تجربة امراة محافظة ستكون لاول مرة في العراق”.

وكشف الجبوري، عن محادثات “لتشكيل تحالف بين ائتلافي ارادة التي يتزعمها الفتلاوي وبين ائتلاف كفاءات”، لافتا الى أن التحالف في حال اعلانه سيكون تحت مسمى “ارادة كفاءات”.

وتمكن ائتلاف “كفاءات للتغيير”، الذي يتزعمه هيثم الجبوري من الفوز بالانتخابات النيابية الاخيرة باربعة مقاعد في البرلمان العراقي عن محافظة بابل، فيما تمكن ائتلاف “ارادة” الذي تتزعمه حنان الفتلاوي من الفوز بثلاثة مقاعد عن بابل ايضا، رغم عدم تمكن الفتلاوي من الظفر بمقعد في البرلمان وفق قانون الانتخابات .