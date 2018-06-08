تشكيل اول تحالف صوب الكتلة الاكبر يضم نحو 100 نائب

كشف تيار الحكمة عن توقيع اتفاق مع تحالفي سائرون والوطنية لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر.

وافرزت النتائج المعلنة للانتخابات العراقية عن تحصل تحالف “سائرون” (54 مقعدا)، تحالف “الفتح” (47 مقعدا)، ائتلاف “النصر” (42 مقعدا)، “دولة القانون” (25 مقعدا)، “الحزب الديمقراطي الكوردستاني” (24 مقعدا)، “الوطنية” (22 مقعدا)، “الحكمة” (19 مقعدا)، “الاتحاد الوطني الكوردستاني” (18 مقعدا)، و”القرار العراقي” (14 مقعدا)، “العراق هويتنا” (10 مقاعد).

وابلغ قيادي في الحكومة “حتى الان التحالف يضم قرابة 100 مقعد”.

واضاف ان “حوارات مكثفة جارية مع الفتح لضمها الى التحالف”.

وتعقدت الامور اكثر، باقرار البرلمان العراقية اعادة فرز وعد النتائج اليدوي للانتخابات بعد اشارات بحصول حالات تزوير.

تقول المادة (76) من الدستور الفقرة الاولى: “يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”، وتقول الفقرة الرابعة: “يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة بالأغلبية المطلقة”، اي بموافقة (165 نائبا) نصف عدد مقاعد البرلمان.