تفاصيل تسلم العراق لــ73 دبابة روسية الصنع من طراز تي 90

أعلنت وزارة الدفاع ، اليوم الخميس ، ان أحد ألوية الدبابات التابع للجيش العراقي ، شرع بتنفيذ عملية إعادة تسليح، تتضمن تزويده بدبابات روسية من طراز” Т-90С“.

وصرحت الوزارة في بيان لها اليوم ، بانها “استلمت 39 دبابة روسية من طراز Т-90С”، مبينة ان “تلك الدبابات وزعت على كتيبتين في أحد ألوية الجيش”.

وأضاف البيان، أن “العسكريين تدربوا في فترة سابقة على كيفية استخدام هذه الدبابات تحت إشراف خبراء روس”.

واشارت شركة “أورال فاغون زافود” التي تنتج هذه الدبابات، إلى ان العراق سيستلم وفقا للعقد 73 دبابة من الطراز المذكور.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش العراقي استلم من الجانب الروسي، مروحيات قتالية من طراز”Mi-28NE ” ومنظومات دفاع جوي صاروخية – مدفعية من طراز “بانتسر –إس 1” ومروحيات من طراز “مي-35” وقاذفات هجومية من طراز “سو-25” وراجمات ثقيلة من طراز “توس-1.“

وكانت وزارة الدفاع قد كشفت وفي وقت سابق، عن توقيع عقد بين روسيا والعراق حول توريد دبابات روسية من طراز Т-90С / إلى الجيش العراقي في عام 2017.