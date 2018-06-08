توضيح صادر عن المكتب الاعلامي في ائتلاف الوطنية

تناقلت وسائل الاعلام وثيقة مسربة لتفاهمات اولية بين ائتلافنا وائتلاف سائرون وتيار الحكمة، على انها اعلان لتشكيل تحالف بين الائتلافات الثلاث.

بهذا الصدد، نود ان نوضح للرأي العام ان ورقة التفاهمات التي تم تسريبها تمثل ورقه عمل بين القوائم المذكورة (سائرون والحكمة والوطنية) وقد تضمنت المبادئ الاساسية التي تؤمن بها تلك القوائم والتي لا بد من توافرها في اي تحالف سياسي قد تتشكل عنه الكتلة النيابية الأكبر . كما نوضح ان لدى ائتلاف الوطنية بزعامة الدكتور اياد علاوي وكذلك سماحة السيد مقتدى الصدر وسماحة السيد عمار الحكيم تفاهمات مع أغلب القوائم والائتلافات الفائزة في الانتخابات ومن ضمنها النصر والفتح ودولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني والقرار, وان تأسيس التحالف سيكون بمساهمة جميع الراغبين بتأسيسه . لقد كان ائتلاف الوطنية ولا يزال حريصا على ان تكون التفاهمات مع جميع الاطراف والكتل الفائزة لإعلان التحالف الأكبر دون ان يُساق الى اعلان الكتلة الاكبر كواقع حال, ليلتحق به الآخرون, وأن الائتلاف مصرٌ على ان تكون الكتلة الاكبر هي كتلة الجميع, كتلة الوطن التي تساهم في اعلانها وانتاجها جميع الاطياف الوطنية النزيهة والمرموقة . نؤكد أخيرا أن ائتلاف الوطنية لن يحيد عن تحقيق المصالحة الوطنية التي يرى انها المسار الامثل لإنقاذ البلاد من الانزلاق مرة اخرى نحو المحاصصة المقيتة.