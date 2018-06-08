خالدات حسين : الوفاء لدماء الشهيدة رزان النجار وشهداء مسيرات العودة يتطلب إنهاء الإنقسام و الوحدة حول خيار المقاومة الشعبية وتدويل القضية الفلسطينية

ألقت خالدات حسين عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقر اطية، خلال اللقاء الذي نظمته الحملة الأهلية لنصرة فلسطين و قضايا الأمة في يوم المفقود العربي وإحياءاً لذكرى الشهيدة المسعفة رزان النجار ودعماً لمسيرة العودة، كلمة حيت من خلالها الشهيدة رزان النجار ملاك العطاء الإنساني إبنة اتحاد لجان العمل النسائي، وشهداء و جرحى مسيرة العودة وشهداء المقاومة الشعبية في الضفة وأخرهم الرفيق عز الدين التميمي.

و أكدت حسين في كلمتها أن الوفاء للشهداء والجرحى والمفقودين من أبناء الشعب الفلسطيني يتطلب إنهاء الإنقسام وبناء الوحدة الوطنية حول خيار تصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها وصولاً للإنتفاضة الشعبية والعصيان المدني في وجه المخططات لتصفية القضية الفلسطينية التي يقودها ترامب والإحتلال الذي يواصل اعتداءاته الوحشيه ضد أبناء شعبنا بمواصلة الإستيطان وإجراءات ضم الضفة وتهويد القدس وحصار غزة وإعدام أبناءها المشاركين بمسيرات العودة.

و دعت حسين في كلمتها الى الإسراع بتنفيذ قرارات المجلس الوطني بدورته الثالثة والعشرين وفي مقدمتها فك الإرتباط بإتفاق أوسلوا ومترتباته السياسية والأمنية بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والإقتصادية بوقف العمل بإتفاق باريس الاقتصادي.

كما وطالبت حسين بإستكمال إحالة ملفات الجرائم التي يرتكبها الإحتلال الى محكمة الجنايات الدولية ومتابعتها إلى أن تتم محاكمة الإحتلال وعزل إسرائيل.

وفي ما يتعلق بمواجهة الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، دعت حسين في كلمتها الى نقل مطلب الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة بما يشمل القدس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كي يصار إلى إقرار هذا المطلب المحق تحت البند السابع (متحدون من أجل السلام).

و في الختام وجهت حسين التحية للمفقودين الفلسطينيين و العرب.